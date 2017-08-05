ایران مانعی برای توسعه مناسبات با اتحادیه اروپا قایل نیست/ مجلس پاسخ قانونی لازم را به کنگره آمریکا خواهد داد

به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ رییس جمهور در دیدار مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با تاکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران هیچ مانعی برای توسعه مناسبات با اتحادیه اروپا قایل نیست، ابراز امیدواری کرد که در دولت دوازدهم شاهد استحکام برجام ، افزایش مناسبات با اتحادیه اروپا و توسعه همکاریهای منطقهای و بینالمللی میان دو طرف باشیم.
حجتالاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی روز شنبه در دیدار «فدریکا موگرینی» با خوشآمدگویی به وی برای حضور در مراسم تحلیف دوازدهمین دوره ریاست جمهوری، گفت: ایران و اتحادیه اروپا طی چهار سال گذشته گامهای مثبت و مهمی را در راستای توسعه روابط و همکاری ها برداشته اند که این مناسبات در شرایطی که نقاط مختلف جهان بویژه منطقه خاورمیانه با نگرانیها، تنشها و مشکلات فراوان و پیچیدهای مواجه است، بسیار حائز اهمیت خواهد بود.
رییس جمهور برجام و توافق هستهای میان ایران و 1+5 را کلیدی مهم در راستای ثبات منطقه و توسعه مناسبات ایران با سایر کشورهای جهان برشمرد و افزود: اتحادیه اروپا به خوبی در به ثمر رسیدن برجام نقش آفرینی کرد و امروز نیز همه طرفها برای حراست از این توافق که با زحمت فراوان به دست آمده، وظیفه سنگینی برعهده دارند.
دکتر روحانی اظهار امیدواری کرد با تلاش و همکاری ایران و اتحادیه اروپا ، گامهای مهمی در راستای ثبات و امنیت بینالمللی برداشته شود.
رییس جمهور حضور نمایندگانی از اتحادیه اروپا در مراسم تحلیف رییس جمهور ایران را به معنای اراده مستحکم ایران و اروپا برای توسعه مناسبات همه جانبه برشمرد و خاطر نشان کرد: جمهوری اسلامی ایران همواره نسبت به اجرای برجام متعهد و پایبند است و تا زمانی که طرف مقابل آن را نقض نکند، به تعهدات خود عمل خواهد کرد.
دکتر روحانی با اشاره به اینکه ایران در اجرای برجام به طور کامل به تعهدات خود عمل کرده اما برخی طرف ها به بر تعهدات خود پایبند نیستند، گفت: بخش مهمی از اجرای برجام مربوط به گشایش در روابط اقتصادی، بانکی و فعالیتهای تجاری است که باید هرچه سریعتر و به طور کامل عملیاتی شود.
رییس جمهور افزود: مناسبات ایران و اتحادیه اروپا طی 4 سال اخیر، پیشرفت خوبی داشته اما هنوز به نقطه مورد انتظاری که در برجام بر آن تأکید شده، نرسیده است و لذا باید تحرک بیشتری در روابط ایجاد شود.
دکتر روحانی نحوه عمل آمریکا نسبت به تعهداتش در برجام را موجب نگرانی همه طرف ها دانست و گفت: نقض مکرر تعهدات از سوی دولت آمریکا و اعمال تحریمهای جدید علیه ایران، تأثیر منفی در افکار عمومی ملت ایران داشته و میتواند در مسیر اجرای برجام مخرب باشد که البته مجلس شورای اسلامی مطمئناً قانونی را در راستای مقابله به مثل با اقدام جدید آمریکا تصویب خواهد کرد.
دکتر روحانی تأکید کرد: ما باید تلاش کنیم، برجام استحکام هرچه بیشتری یابد تا بتوانیم، گامهای بعدی را در جهت توسعه همکاریهای دوجانبه و منطقهای میان ایران و اتحادیه اروپا برداریم.
رییس جمهور گفت: امروز در ایران زمینههای بسیار مناسب سرمایهگذاری در بخشهای مختلف از جمله انرژی، نفت، گاز و پتروشیمی وجود دارد و ما میتوانیم در همه زمینهها همکاریهای خوبی در راستای توسعه روابط و مناسبات با اروپا داشته باشیم.
"فدریکا موگرینی" مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز ضمن ابراز خرسندی از حضور در مراسم تحلیف رییس جمهور کشورمان و تبریک انتخاب مجدد وی به عنوان رییس جمهور، گفت: انتخاب مجدد شما به عنوان رییس جمهور و حضور پررنگ مردم در انتخابات بیانگر امید و اراده ملت ایران برای تقویت و ادامه فعالیتها و برنامههای دولت در داخل و خارج از کشور است که این صدا به خوبی در اروپا شنیده شده است.
مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با اشاره به اینکه توافق برجام دستاوردهای بسیار بزرگ و خوبی برای ایران و اتحادیه اروپا به همراه داشته است، بر ضرورت توسعه همکاریهای دوجانبه در بخشهای مختلف تجاری، اقتصادی و گفتگوهای سیاسی میان ایران و اتحادیه اروپا تأکید کرد.
موگرینی خاطر نشان کرد: حضور هیأتی از اتحادیه اروپا در مراسم تحلیف رییس جمهور ایران یک تصمیم مهم سیاسی بوده و نشاندهنده اراده کشورهای اروپایی برای گسترش روابط با ایران و حراست از برجام است.
مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با بیان اینکه امروز تمام طرفین مذاکرهکننده موظف به اجرای صحیح و کامل برجام هستند که تأثیرات مثبتی نیز در مناسبات و همکاریهای دوجانبه و بینالمللی داشته است، گفت: برجام تنها مختص به یک طرف نیست و همه طرفهای مذاکرهکننده و جامعه بینالمللی باید برای حفظ و حراست از آن تلاش کنند.
موگرینی با بیان اینکه اتحادیه اروپا به دنبال برنامهای جامع برای تضمین اجرای کامل برجام است، گفت: برجام برای اروپا از اهمیت ویژه ای برخوردار است و با امضای برجام بیش از 80 درصد فعالیتهای تجاری میان ایران و اتحادیه اروپا به طور موفقیتآمیز به انجام رسیده است.
مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با تأکید بر حمایت همه جانبه از اجرای برجام و تصدیق پایبندی ایران نسبت به تعهدات خود افزود: آژانس بین المللی انرژی اتمی برای بار ششم در گزارش خود تأکید کرده که جمهوری اسلامی ایران نسبت به تمامی تعهدات خود در برجام پایبندی کامل داشته است.
موگرینی با بیان اینکه این توافق مبنایی برای توسعه همکاریهای دو جانبه ایران و اتحادیه اروپا بوده، خاطرنشان کرد: معتقدیم باید نهایت تلاش را برای توسعه مناسبات و همکاریهای دوجانبه در زمینههای مختلف علوم، فرهنگ، اقتصاد و تجارت و گفتگوهای منطقهای انجام دهیم.
