به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت الاسلام و المسلمین «حسن روحانی» رئیس جمهوری اسلامی ایران در صحن مجلس، متن سوگند ریاستجمهوری را قرائت کرد.
حجت الاسلام و المسلمین دکتر حسن روحانی روز شنبه طبق اصل 121 قانون اساسی جمهوری اسلامی، با حضور در مجلس شورای اسلامی و در آیینی که در آن روسای قوا، اعضای شورای نگهبان، میهمانان خارجی شرکت کننده در مراسم و جمعی از مقامهای ارشد کشوری و لشگری حضور داشتند، متن سوگندنامه را قرائت و امضا کرد.
متن سوگندنامه به شرح ذیل است:
بسمالله الرحمن الرحیم
من به عنوان رییسجمهوری در پیشگاه قرآن کریم و در برابر ملت ایران به خداوند قادر متعال سوگند یاد میکنم که پاسدار مذهب رسمی و نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی کشور باشم و همه استعداد و صلاحیت خویش را در راه ایفای مسوولیتهایی که برعهده گرفتهام به کار گیرم و خود را وقف خدمت به مردم و اعتلای کشور، ترویج دین و اخلاق، پشتیبانی از حق و گسترش عدالت سازم و از هرگونه خودکامگی بپرهیزم و از آزادی و حرمت اشخاص و حقوقی که قانون اساسی برای ملت شناخته است، حمایت کنم. در حراست از مرزها و استقلال سیاسی و اقتصادی و فرهنگی کشور از هیچ اقدامی دریغ نورزم و با استعانت از خداوند و پیروی از پیامبر اسلام و ائمه اطهار علیهم السلام قدرتی را که ملت به عنوان امانتی مقدس به من سپرده است همچون امینی پارسا و فداکار نگاهدار باشم و آن را به منتخب ملت پس از خود بسپارم.
رئیس جمهور هم اکنون در حال سخنرانی پس از ادای سوگند است.
در این مراسم، بیش از 1200 مهمان داخلی و خارجی از کشورهای مختلف حضور دارند.
