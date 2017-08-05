به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت الاسلام و المسلمین «حسن روحانی» رئیس‌ جمهوری اسلامی ایران در صحن مجلس، متن سوگند ریاست‌جمهوری را قرائت کرد.

حجت الاسلام و المسلمین دکتر حسن روحانی روز شنبه طبق اصل 121 قانون اساسی جمهوری اسلامی، با حضور در مجلس شورای اسلامی و در آیینی که در آن روسای قوا، اعضای شورای نگهبان، میهمانان خارجی شرکت کننده در مراسم و جمعی از مقامهای ارشد کشوری و لشگری حضور داشتند، متن سوگندنامه را قرائت و امضا کرد.

متن سوگندنامه به شرح ذیل است:

بسم‏‌الله‏ الرحمن‏ الرحیم‏

من‏ به‏ عنوان‏ رییس‏‌جمهوری در پیشگاه‏ قرآن‏ کریم‏ و در برابر ملت‏ ایران‏ به‏ خداوند قادر متعال‏ سوگند یاد می‏‌کنم‏ که‏ پاسدار مذهب‏ رسمی‏ و نظام‏ جمهوری‏ اسلامی‏ و قانون‏ اساسی‏ کشور باشم‏ و همه‏ استعداد و صلاحیت‏ خویش‏ را در راه‏ ایفای‏ مسوولیت‌هایی‏ که‏ برعهده‏ گرفته‏‌ام‏ به‏ کار گیرم‏ و خود را وقف‏ خدمت‏ به‏ مردم‏ و اعتلای‏ کشور، ترویج‏ دین‏ و اخلاق‏، پشتیبانی‏ از حق‏ و گسترش‏ عدالت‏ سازم‏ و از هرگونه‏ خودکامگی‏ بپرهیزم‏ و از آزادی‏ و حرمت‏ اشخاص‏ و حقوقی‏ که‏ قانون‏ اساسی‏ برای‏ ملت‏ شناخته‏ است‏، حمایت‏ کنم‏. در حراست‏ از مرزها و استقلال‏ سیاسی‏ و اقتصادی‏ و فرهنگی‏ کشور از هیچ‏ اقدامی‏ دریغ نورزم‏ و با استعانت‏ از خداوند و پیروی‏ از پیامبر اسلام‏ و ائمه‏ اطهار علیهم‏ السلام‏ قدرتی‏ را که‏ ملت‏ به‏ عنوان‏ امانتی‏ مقدس‏ به‏ من‏ سپرده‏ است‏ همچون‏ امینی‏ پارسا و فداکار نگاهدار باشم‏ و آن‏ را به‏ منتخب‏ ملت‏ پس‏ از خود بسپارم‏.

رئیس جمهور هم اکنون در حال سخنرانی پس از ادای سوگند است.

در این مراسم، بیش از 1200 مهمان داخلی و خارجی از کشورهای مختلف حضور دارند.

