اظهارات رؤسای قوا در نشست خبری پس از مراسم تحلیف

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت الاسلام و المسلمین دکتر «حسن روحانی» در کنفرانس خبری سران قوا که بعد از مراسم تحلیف دوازدهمین دوره ریاست جمهوری برگزار شد با تشکر از ملت ایران و بزرگ و غیور به خاطر حضور و خلق حماسه انتخابات در 29 اردیبهشت گفت: از مقام معظم رهبری سپاسگذاری می کنم به خاطر مراسم تنفیذ و حمایت از دولت یازدهم و با تنفیذ خود نسبت به آرای مردم راه را برای فعالیت دولت دوازدهم هموار کردند.

رئیس جمهور ادامه داد: در سال 92 موفقیت های خوبی را کسب کردیم و در سیاست خارجی توانستیم کشور را از تحریم و قطعنامه های شورای امنیت خارج کنیم. پیش از 4 سال گذشته در تحریم شورای امنیت و سازمان ملل بودیم اما امروز شورای امنیتی نداریم البته تحریم هایی وجود دارد که باید مقابله کنیم.

وی افزود: ارتباط با جهان بهتر شده و زمینه برای رشد و فعالیت آماده تر شده و شاهد ثبات اقتصادی بوده ایم و در مسائل اجتماعی شاهد بیمه همگانی، کاهش مخارج هزینه بیماران و همچنین در طول این 4 سال خودکفایی هایی در زمینه های مختلف در زمینه های کشاورزی، نفت و گاز به دست آوردیم و در گازوئیل، بنزین و گندم واردکننده نیستیم.

روحانی همچنین گفت: در کشاورزی قدم های خوبی برداشتیم و نسبت به کشورهای مجاور شرایط بهتری داریم و امیدواریم در دولت دوازدهم به وعده هایی که به مردم دادیم اجرایی و عملیاتی کنیم به خصوص در معیشت مردم و رشد اقتصادی که مهم ترین مسأله ما مسأله تولید و اشتغال جوانان ما است.

رئیس قوه مقننه در ادامه افزود: سیاست داخلی ما شاهد اجرای سند حقوق شهروندی در جامعه باشیم و مردم ما بیشتر احساس کنند که حقوقی که در قانون اساسی برای آنها مقرر شده و در موضوعه کشور شرایط بهتری در زندگی خواهند داشت همچنین شاهد انسجام و وحدت بیشتری در جامعه باشیم بین گروه های سیاسی و اقوام ایرانی و همچنین در سراسر کشور با نشاط تر نسبت به آینده باشیم.

رئیس جمهور در پایان خاطرنشان کرد: منطقه ما دچار بی ثباتی و ناامنی شده که باید برای ایجاد ثبات در منطقه شاهد ضربه های کاری نسبت به تروریست ها در منطقه باشیم تا شاهد کم شدن بی ثباتی ها شویم که امیدواریم در 4 سال آینده شاهد روابط مستحکم تر و کاهش برخی اختلافات باشیم که بتوانیم روابط خود را با همه کشورهای دوست در جهان بر مبنای منافع مشترک توسعه دهیم و در نهایت مردم بتوانند با نشاط بیشتر و با معنویت وحدت و برداری داشته و در مسیر سربلندی کشور گام بردارند.

علی لاریجانی نیز در این نشست خبری اظهار داشت: جلسه رسمی مجلس برای مراسم تحلیف ریاست جمهوری برگزار شد، حضور بسیار چشم گیر کشورهای مختلف جهان در سطوح بالا در این جلسه بسیار معنادار بود. از آمریکای لاتین، آسیا، منطقه، کشورهای اسلامی و همه قدرت های مهم در این اجلاس شرکت کردند.

رئیس قوه مقننه افزود: اولین پیام، احترام به ملت ایران است که با رای بسیار بالای خود انتخابات ریاست جمهوری را رقم زدند و دنیا با این حضور نشان داد که به ملت ایران احترام گذاشته است.

وی خاطرنشان کرد: پیام دوم احترام به نظام مردم سالاری دینی است که پشتوانه ای برای نظام ما خواهد بود که ملل مختلف نمایندگان خود را برای این جلسه رسمی اعزام کردند.

لاریجانی همچنین بیان کرد: این حضور پشتوانه خوبی برای دولت آتی است که علاقمندی کشورها برای همکاری با دولت آتی را با این کار خود نشان دادند.

رئیس مجلس در ادامه اظهار داشت: فرصت خوبی برای کشور و دولت فراهم شده که از ظرفیت ملت برای توسعه و آبادانی استفاده کنند، عزم دولت و رئیس‌جمهور هم در این زمینه جدی است و تمرکز دارند.

رئیس قوه مقننه در پایان خاطرنشان کرد: مجلس شورای اسلامی وظیفه خود را برای توسعه و آبادانی کشور، تولید بهتر و رفع بیکاری دارد و همه گونه همکاری با دولت جدید خواهد کرد تا چهار سال آینده چهار سال شکوفایی برای آبادانی کشور باشد.

آیت الله صادق آملی لاریجانی در کنفرانس خبری سران سه قوه، اظهار داشت: بعد از انجام مراسم های تنفیذ و تحلیف رئیس جمهور دوره دوازدهم، فضای سیاسی کشور وارد مرحله جدیدی شده و امیدواریم طریقی که برای رئیس جمهور کشور گشوده شد فضای جدیدی برای همت مضاعف در جهت حل مشکلات کشور به خصوص مسائل معیشتی و برطرف کردن مشکل بیکاری با ایجاد اشتغال و حل مشکلات اقتصادی باشد.

رئیس قوه قضائیه کشورمان افزود: قوای مقننه و قضائیه کمال همکاری را با رئیس جمهور خواهند داشت و ان شالله رئیس جمهور هر چه زودتر کابینه جدید را معرفی تا بتواند برای چالش ها راه حل پیدا کند.

وی ادامه داد: مهمترین معضل کشور در حال حاضر، مشکل معیشت و بیکاری است. امیدواریم با تلاش مضاعف و تلاش همه آحاد مردم، استعدادها و توانایی های موجود و سرمایه های مادی و اجتماعی کشور به کار گرفته شوند و با اتکا به این سرمایه ها مشکلات برطرف شود.

آیت الله آملی لاریجانی تصریح کرد: مسائل فرهنگی در کنار مسائل اقتصادی بسیار مهم است و ترویج اقلام و دین جزو سوگند رئیس جمهور است و جزو مسئولیت های کل حاکمیت است. امیدواریم دولت جدید بیش از پیش به مسائل فرهنگی و موضوع ترویج اخلاق و دیانت در کشور اهتمام ورزد و قوه قضائیه در این مسئله همکاری خواهد کرد.

وی افزود: قوه قضائیه در مسیر حل مشکلات اقتصادی و امنیت اقتصادی که از مهام امور است، با دولت همکاری می کند و ما مطمئنیم اگر همت ها مضاعف شود، حق تعالی به این نیات خیر پاسخ خواهد داد و همه با وحدت و اتکا به خداوند می توانیم مشکلات را از سر راه برداریم و فضای بهتری را برای ملت عزیز رقم بزنیم.

........................

پایان پیام/ 167