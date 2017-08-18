همایش گرامیداشت سالروز بازگشت آزادگان سرافراز به میهن برگزار شد

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابناـ همایش گرامیداشت سالروز بازگشت نخستین گروه آزادگان سرافراز به میهن اسلامی روز گذشته با حضور استاندار خراسان شمالی و نایب رئیس پیشین مجلس و برادر مرحوم حجت الاسلام ابوترابی فرد در بجنورد برگزار شد.

«محمدرضا صالحی» استاندار خراسان شمالی در این همایش با گرامیداشت نام و یاد مرحوم ابوترابی فرد و همه آزادگان و شهدای گرانقدر به ویژه شهدای آزاده، رشادت و مجاهدت و ایثارگری 436 آزاده این استان را اجر نهاد و گفت: به تعبیر امام صادق(ع) آزاده در همه حال آزاده است و در سختی ها و مصیبت ها آزادگی خود را حفظ می کند.

وی سالروز ورود نخستین گروه از آزادگان به کشور را که در 26 مرداد 69 محقق شد، فرصتی مغتنم برای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت خواند و تصریح کرد: آزادگان ما حتی زمانی که در بند دژخیمان بعثی بودند، همانند امام حسین(ع) از مرزهای عقیدتی و آزادگی دفاع و در اسارت نیز به تأسی از حضرت زینب کبری(س) مجاهدت کردند.

نماینده عالی دولت تدبیر و امید در استان با تأکید بر اهمیت ارتقای روزافزون شأن و جایگاه آزادگان در جامعه و حل مشکلات آنان، تجلیل از این جایگاه و معرفی این اسوه های ایثار را ضروری دانست و تصریح کرد: آزادگان از آن رو که فرهنگ ناب اسلامی و ایرانی و هویت انقلابی ما را نزد جهانیان نمایان کردند، شایسته تجلیل و تکریم هستند.

صالحی با اشاره به آغاز عملیات ساخت مرکز فرهنگی و باغ موزه دفاع مقدس در بجنورد خاطرنشان کرد: برای ساخت این مجموعه 8 میلیارد تومان اعتبار لازم است که مصوب کردیم 75درصد آن از منابع استانی و بقیه از منابع ملی در اختیار بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس کشور تأمین شود تا در نهایت طی کمتر از 5 سال آینده، محل مناسبی برای نمایش بخشی از رشادت های رزمندگان غیور خراسان شمالی به نسل جوان و نسل های آینده داشته باشیم.

نایب رئیس پیشین مجلس شورای اسلامی نیز در این همایش به بیان خاطراتی از مرحوم حجت الاسلام سید علی اکبر ابوترابی فرد در دوران اسارت پرداخت و گفت: آزادگان ما جهنم اردوگاه های رژیم بعث را به بهشت ایثار، استقامت، عبادت، فراگیری علم و آموزش قرآن و نهج البلاغه تبدیل کردند.

حجت الاسلام «سید محمدحسن ابوترابی فرد» افزود: آزادگان ما نماد برجسته ای از انسجام اسلامی ملت ایران را در قلب کشور دشمن برپا کردند و تاریخ پرشکوهی آفریدند. وی ادامه داد: شهدای آزاده مظلوم ترین شهدای تاریخ و خانواده های آزادگان مایه عزت و افتخار و آبروی همه ملت هستند و تمام دستاوردهای انقلاب و نظام مرهون مجاهدت و رشادت ایثارگران دوران دفاع مقدس است.

وی تصریح کرد: همه آزادگان ما همانند شهید محسن حججی تا آخرین تیر در ترکش به مقاومت در برابر دشمن پرداختند و هنگام اسارت نیز با گام های استوار، دیدگان نافذ و روح لبریز از استقامت خود درس های بزرگی برای همه داشتند.

از 436 آزاده سرفراز خراسان شمالی تاکنون 5 نفر به شهادت رسیده اند و قریب 30 نفر نیز هم اکنون در قید حیات نیستنند.

استان خراسان شمالی حدود 3 هزار شهید نیز به ساحت مقدس اسلام و نظام اسلامی تقدیم کرده است.

-------------

پایان پیام/ 187