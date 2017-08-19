فراخوان دومین کنگره ملی "شعر شهدای منا و شهدای مدافع حرم" منتشر شد

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ فراخوان دومین کنگره ملی شعر "شهدای منا و شهدای مدافع حرم" با اهدافی چون "زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهیدان مظلوم حادثه منا و شهیدان مدافع حرم" و "ترویج فرهنگ ایثار و شهادت" منتشر شد.

اداره کل امور هنری بنیاد شهید و امور ایثارگران با هدف زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهیدان واقعه منا و مدافع حرم از تمامی شاعران کشور برای ارسال اشعار خود با محوریت موضوع این شهیدان برای شرکت در کنگره ملی شعر "شهدای منا و شهدای مدافع حرم " دعوت کرد. زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهیدان مظلوم حادثه منا و شهیدان مدافع حرم در قالب تأثیرگذار شعر، ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، تبیین ستم و تعدی ستمگران زمان از اهداف این کنگره است.

همه شاعران و هنرمندان کشور می‌توانند سروده هایشان را که حاصل مطالعه، تجربه‌ و خلاقیت و از پشتوانه فرهنگی اسلام و ایران برخوردار است، به دبیرخانه ارسال کنند. در دبیرخانه کنگره ملی "شعر شهدای منا و شهدای مدافع حرم" حق ویرایش اشعار را برای درج در مجموعه شعر کنگره و تولید سایر محصولات تبلیغی برای این کنگره محفوظ می دارد و حد اکثر پنج سروده از هر شاعر می‌پذیرد.

داوران تعیین شده از سوی بنیاد شهید و امور ایثارگران سروده‌های ارسالی را ارزیابی می‌کنند و اشعار منتخب پس از تأیید نهایی داوران در قالب مجموعه آثار کنگره چاپ می‌شوند. همچنین به منتخبان جشنواره هدایای نفیسی تعلق می‌گیرد.

شاعران باید اشعار خود را در صفحات A4 و در نرم افزار Word با نوع قلمِ فارسی B lotus و اندازه آن 13 و با ذکر نام و نام خانوادگی، نسبت ایثارگری، استان، شهر محل سکونت، شماره تلفن و نشانی الکترونیکی شاعر در صفحه اول، ارسال کنند.

با توجه به این که کنگره ملی شعر "شهدای منا و شهدای مدافع حرم" نیمه دوم شهریور 96 برگزار می شود، شاعران باید آثار خود را تا دهم شهریور به پست الکترونیکی C.p.isaar@gmail.com یا دبیرخانه کنگره به نشانی "تهران، خیابان آیت‌الله طالقانی، خیابان ملک‌الشعرا بهار، پلاک5، ساختمان شهید سلیمانی، معاونت فرهنگی آموزشی، بنیاد شهید و امور ایثارگران، طبقه دوم، اداره کل امور هنری" ارسال کنند و در صورت وجود ابهام با شماره 88305765 تماس، یا با 88303760 مکاتبه کنند.

همچنین شرکت‌کنندگان باید برای دریافت فرم ثبت نام و اطلاعات تكمیلی به ww.isaar.ir ، www.navideisar.com و www.navideshahed.com مراجعه کنند.



