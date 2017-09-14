البکاء: 589 اثر در جشنواره یازدهم شرکت کرده است/ داعش توانایی های ما را نمی شناخت

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مراسم افتتاحیه یازدهمین جشنواره بین‌المللی رسانه‌ای غدیر صبح امروز - پنجشنبه 23 شهریور - در نجف اشرف برگزار شد.

پس از قرائت قرآن کریم و پخش سرود ملی عراق، مدیر جشنواره بین‌المللی رسانه‌ای غدیر به ایراد سخن پرداخت.

آقای"مضر البکاء" پس از خیر مقدم به حاضران، به اهمیت رسانه‌ها در روشنگری جنایات گروه های تروریستی بویژه داعش پرداخت و گفت: دشمن با وجود جنایات فراوان، توانایی های ما را نمی شناخت. یکی از این توانایی ها، در عرصه خبر و رسانه بود.

مدیر جشنواره همچنین به نسل کشی فجیع در میانمار اشاره و از سکوت رسانه‌های جهانی انتقاد کرد.

البکاء در بخش دیگری از سخنان خود، به معرفی آماری جشنواره یازدهم پرداخت و گفت: 200 مؤسسه رسانه‌ای از بیست کشور جهان در این دوره شرکت کرده اند.

وی ادامه داد: از جمله این دویست مؤسسه شرکت کننده، 52 شبکه تلویزیونی و ماهواره‌ای، 35 شبکه رادیویی، 19 روزنامه، 25 خبرگزاری و شرکت تولیدی برنامه های هنری و 63 سایت اینترنتی هستند که غرفه‌هایی نیز در نمایشگاه جانبی جشنواره ایجاد نموده اند.

مدیر جشنواره رسانه‌ای غدیر ادامه داد: همچنین بیش از 600 شخصیت هنری و فرهنگی و رسانه ای در این جشنواره حضور پیدا کرده اند.

مدیر شبکه ماهواره‌ای الغدیر به نشست های جشنواره هم اشاره کرد و گفت: در این نشست ها، موضوعات مختلفی از جمله مواجهه با افکار افراطی، تروریسم، فلسطین در رسانه‌های عربی، نقش زن و خانواده و رسالت رسانه‌ها پس از پیروزی بر داعش را مورد بررسی قرار خواهیم داد.

وی افزود: همچنین نمایشگاهی از مستندسازی قهرمانی عراق کخ در برابر گروههای وحشی تکفیری ایستادگی کردند ایجاد شده است.

مدیر یازدهمین جشنواره بین‌المللی رسانه‌ای غدیر از شرکا 589 اثر در بخش مسابقه هم خبر داد و گفت: روز شنبه در مراسم اختتامیه، نتایج مسابقه اعلام و بندگان در بخشهایی رادیویی، تلویزیونی، مطبوعاتی و دیجیتال معرفی خواهند شد.

البکاء همچنین از همه اشخاص حقیقی و حقوقی که به برگزاری این جشنواره کمک کردند تشکر کرد و گفت: از هنرمندان بزرگی که رنج سفر را بر خود هموار کردند، به خاطر مشارکت در این جشنواره سپاسگزارم می کنم.

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