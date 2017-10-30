به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ معاون امداد مستضعفان آستان قدس رضوی گفت: در آستانه فرا رسیدن ایام اربعین سید و سالار شهیدان امام حسین(ع) و در طی یک هفته گذشته حدود 20 هزار زائر پیاده پاکستانی در زائر سرای امام رضا(ع) شهرستان زاهدان به میزبانی آستان قدس رضوی تکریم و پذیرایی شدند.
«مصطفی خاکسار قهرودی» با اعلام این خبر گفت: تاکنون 20 هزار زائر پاکستانی اربعین حسینی از مرز "میر جاوه" عبور کرده و وارد ایران شدهاند و آستان قدس رضوی در هر شبانه روز بطور متوسط به 1500 زائر پیاده پاکستانی خدمترسانی ارائه کرده است.
وی ادامه داد: این خدمات شامل غذای گرم، فراهم آوردن شرایط مناسب برای استراحت زائران، خدمات بهداشتی، امنیتی، انتظامات حمل بار زائران و ... میشود که توسط خادمان افتخاری امام علی ابن موسی الرضا(ع) در نمایندگی آستان قدس رضوی در شهرستان زاهدان پذیرایی میشوند.
وی همچنین، مراسم تعذیه خوانی و مداحی، ایستگاه صلواتی و اجرای برنامههای تبلیغاتی را از دیگر برنامههای اجرایی زائر سرای امام رضا(ع) برشمرد و افزود: این خدمات از هفته گذشته آغاز شده است و پیش بینی میشود تا پس از اربعین حسینی حداقل به بیش از 50 هزار زائر خدمترسانی شود.
معاون امداد مستضعفان آستان قدس رضوی خاطر نشان کرد: زائر سرای امام رضا(ع) در سال گذشته نیز پذیرای زائران بود و خدماتی را ارائه کرد اما امسال این خدمات به صورت بسیار گستردهتری ارائه میشود.
«خاکسار» گفت: بخش اعظمی از این خدمات توسط آستان قدس رضوی هزینه شده است و سایر هزینهها باهمراهی خیران و کمکهای مردمی پرداخت میشود.
