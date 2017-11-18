به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام والمسلمین محمدحسن اختری دبیرکل مجمع جهانی اهل‌بیت علیهم السلام، صبح امروز شنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۶ از تعدادی از مجروحان زلزله غرب ایران عبادت کرد.

وی و هیئت همراه از جمله دکتر نیکنام دبیرکل بنیاد بین المللی پزشکان مسلمان و محب اهل بیت علیهم السلام با حضور در بیمارستان امام خمینی(ره) از نزدیک با مصدومان اهل استان کرمانشاه ملاقات کرده و ضمن گفتگو با آنها، از روند درمان این عزیزان مطلع شدند.

حادثه دیدگان نیز علاوه بر تشکر از دبیرکل مجمع جهانی اهل‌بیت علیهم السلام و مسئولین کشوری، از عنایات رهبر معظم انقلاب اسلامی سپاس ویژه و از ایشان درخواست التماس دعا داشتند.

حجت الاسلام والمسلمین اختری نیز با اهداء یک نسخه قرآن کریم به هر یک از مجروحان، برای شفای عاجل آنها دعا کرد.

دبیرکل مجمع و هیئت همراه، همچنین در نشستی با رییس و مدیران مجمتع بیمارستانی امام خمینی(ره) شرکت کردند.

شایان ذکر است زلزله ۷.۳ریشتری شامگاه یک‌شنبه (۲۱ آبان‌ماه جاری) در استان کرمانشاه بیش از ۴۳۶ کشته و ۹۳۸۸ زخمی به‌جای گذاشته و سبب تخریب و آسیب‌دیدن بسیاری از واحدهای مسکونی شهری و روستایی در این استان شده است.

این زمین‌لرزه که مرکز وقوع آن "ازگله" کرمانشاه بود در بسیاری از مناطق غرب‌کشور و مرکز از جمله تهران، ایلام، همدان، لرستان، آذربایجان‌شرقی، آذربایجان‌غربی، مرکزی، زنجان، کردستان، اردبیل و چندین استان و شهر دیگر احساس و حتی سبب آسیب به برخی مناطق غربی شد.

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