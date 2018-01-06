خیزش ایران در برابر اغتشاشگران/ 31. فریدن

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ در حالی که در چند روز گذشته برخی شهرهای ایران شاهد اعتراضات تعدادی از جوانان به اوضاع اقتصادی و اشتغال بود، عده ای فرصت طلب با سوئاستفاده از این مطالبات، تجمعات مردمی را به اغتشاش کشیدند.



دشمنان خارجی، اعم از آمریکا و اسرائیل و آل سعود نیز با خوشحالی به این تحریکات دامن زدند.



در واکنش به این هنجارشکنی ها مردم قهرمان ایران یک بار دیگر به میدان آمدند و با حضور انبوه در صحنه، توطئه دشمن را ناکام گذاشتند.



مردم شهر قهرمان "فریدن" امروز شنبه 16 دی 1396 با برگزاری یک راهپیمایی با شکوه، حمایت خود از ولایت فقیه و دولت جمهوری اسلامی ایران را اعلام و اقدامات اغتشاشگران را محکوم نمودند.



ویدئوی بالا گزارشی از این راهپیمایی دشمن شکن را نشان می دهد.