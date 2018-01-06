خیزش ایران در برابر اغتشاشگران/ 31. فریدن

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ در حالی که در چند روز گذشته برخی شهرهای ایران شاهد اعتراضات تعدادی از جوانان به اوضاع اقتصادی و اشتغال بود، عده ای فرصت طلب با سوئاستفاده از این مطالبات، تجمعات مردمی را به اغتشاش کشیدند.
دشمنان خارجی، اعم از آمریکا و اسرائیل و آل سعود نیز با خوشحالی به این تحریکات دامن زدند.
در واکنش به این هنجارشکنی ها مردم قهرمان ایران یک بار دیگر به میدان آمدند و با حضور انبوه در صحنه، توطئه دشمن را ناکام گذاشتند.
مردم شهر قهرمان "فریدن" امروز شنبه 16 دی 1396 با برگزاری یک راهپیمایی با شکوه، حمایت خود از ولایت فقیه و دولت جمهوری اسلامی ایران را اعلام و اقدامات اغتشاشگران را محکوم نمودند.
ویدئوی بالا گزارشی از این راهپیمایی دشمن شکن را نشان می دهد.
در حالی که برخی شهرهای ایران شاهد اعتراضات تعدادی از جوانان به اوضاع اقتصادی بود، عده ای فرصت طلب، تجمعات مردمی را به اغتشاش کشیدند. در واکنش به این هنجارشکنی ها مردم قهرمان ایران به میدان آمدند و توطئه دشمن را ناکام گذاشتند.
به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ در حالی که در چند روز گذشته برخی شهرهای ایران شاهد اعتراضات تعدادی از جوانان به اوضاع اقتصادی و اشتغال بود، عده ای فرصت طلب با سوئاستفاده از این مطالبات، تجمعات مردمی را به اغتشاش کشیدند.