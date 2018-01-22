یک رادیویی محلی در ولایت غور افغانستان به آتش کشیده شد + تصاویر

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ منابع محلی ولایت غور در مرکز افغانستان اعلام کردند که رادیو صدای عدالت توسط افراد مسلح ناشناس آتش زده شده‌ است.

شاه محمود شهاب، خبرنگار این رادیو گفت که این افراد شب گذشته به این رادیو حمله کردند.

وی افزود: این رادیو درچند متری حوزه اول امنیتی پلیس شهر فیروزکوه مرکز ولایت غور قرار دارد.

به گفته وی، این افراد کارمندان رادیو را بستند و بعد ساختمان رادیو را آتش زدند.

شهاب گفت که یک نفر از کارمندان این رادیو زخمی شده که حالش خوب است.

گفته می‌شود که رادیو صدای عدالت نخستین رادیویی محلی ولایت غور است که ۱۴سال قبل به کار آغاز کرده بود.

این رادیو بیشتر برنامه‌های نهادهای جامعه مدنی، آموزش و پرورش و سایر برنامه های خبری را پخش می‌کرد.

چندی قبل نیز منابع محلی ولایت غور گفته بودند که افراد ناشناس ایستگاه رادیو خصوصی محلی موسوم به سرحد را به آتش کشیده‌اند.

کسی مسئولیت این حمله را تاکنون برعهده نگرفته است.

............

پایان پیام/ ۲۱۸