توافق نیروهای کرد برای واگذاری کنترل منبج به ارتش سوریه

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ یک منبع امنیتی کُرد از توافق نیروهای سوریه دموکراتیک بر سر واگذاری کنترل شهر منبج در استان حلب در شمال شرق این کشور به ارتش سوریه خبر داد.

این منبع کرد گفت: توافق بر سر واگذاری کنترل منبج حاصل شده است و بر این اساس نیروهای ارتش جمهوری عربی سوریه چند روز دیگر وارد شهر منبج خواهند شد.

ارتش ترکیه روز ۲۰ ژانویه عملیات موسوم به شاخه زیتون را با حمله به مواضع نیروهای کرد در منطقه عفرین آغاز کرد. در پی این عملیات رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه اعلام کرد عملیات نظامی این کشور شاید تا شهر منبج و دیگر مناطق هم مرز با سوریه تعمیم پیدا کند.

دمشق ضمن مخالفت با عملیات نظامی ترکیه اعلام کرده است این اقدامات حاکمیت ملی این کشور را نقض می کند.

