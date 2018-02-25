به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ آیین رونمایی و نقد و بررسی کتاب "برهان وجودی در فلسفه غرب و فلسفه اسلامی" اثر «علی افضلی» به میزبانی موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران برگزار میشود.
در این مراسم حجتالاسلام «احمد احمدی» رئیس سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها(سمت)، «غلامرضا اعوانی»، رئیس هیئت مدیره انجمن علمی حکمت و فلسفه ایران درباره ویژگیهای تحقیق، تتبع و نگارش این اثر فلسفی سخن میگویند. در پایان برنامه «علی افضلی» مؤلف این کتاب درباره این اثر سخن می گوید.
لازم به ذکر است؛ این مراسم روز دوشنبه ۷ اسفند ماه از ساعت ۱۵:۳۰ تا ۱۷:۳۰ در موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران برگزار میشود.
.......................
پایان پیام/ ۳۱۳