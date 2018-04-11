مراسم سی و هشتمین سالروز شهادت شهید صدر در لبنان برگزار شد

به گزارش خبرگزاری اهل بیت (ع) ـ ابنا ـ مراسم سی و هشتمین سالروز شهادت آیت الله العظمی شهید محمدباقر صدر توسط جمعیت امام صادق (ع) در منطقه جباع لبنان برگزار شد.

مهدی شریعت مدار رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، حجت الاسلام شیخ حسن بغدادی عضو شورای مرکزی حزب الله و محمد رعد نماینده پارلمان لبنان و جمعی از علما و شخصیت های سیاسی در این مراسم حضور داشتند.

حجت الاسلام شیخ حسن بغدادی در این مراسم گفت: نظریه ولایت فقیه در دوران غیبت امام زمان (عج) از مسائلی است که شهید صدر کاملا به آن توجه داشت.

وی افزود: امت اسلامی در برهه کنونی به شدت به بیداری و هوشیاری نیاز دارد تا بتواند به سوی برپایی نظام عادلی که خواسته های مستضعفان را محقق کرده و دست مستکبران را قطع کند، گام بردارد.

محمد رعد رئیس فراکسیون الوفاء للمقاومة در پارلمان لبنان نیز در این مراسم خاطرنشان ساخت: شهید صدر یک دیدگاه تجددگرایی را درباره نقش مرجعیت در تحریک مسلمانان به سوی دفاع از مرجعیت و اسلام دنبال می کرد.

وی ادامه داد: شهید صدر ادعاهای دروغین نظام استبدادی را در عراق رسوا کرد و نقش بسیار مهمی در افزایش روحیه مردم برای مقابله با این نظام دیکتاتوری به نمایش گذاشت.

گفتنی است آیت الله شهید محمدباقر صدر در۱۹ پس از نُه ماه محاصره خانگی توسط نیروهای حزب بعث بازداشت شد.

به شهید صدر گفته شد: اعلام کند با رژیم دشمنی ندارد، در غیر این صورت اعدام خواهد شد اما ایشان این خواسته را نپذیرفت و گفت که آماده شهادت است.

سرانجام شهید صدر در۱۹ فروردین ۱۳۵۹شمسی به همراه خواهرش به شهادت رسید.

حزب بعث پیکر شهید صدر را به صورت مخفیانه در قبرستان وادی السلام دفن کرد. پس از انتفاضه شعبانیه در سال ۱۹۹۱م، به منظور نابودی قبور شیعیان، جاده‌های زیادی در این قبرستان ایجاد شد و قبر شهید صدر در اتوبان قرار گرفت.

کسانی که از محل دفن اطلاع داشتند، پیکر او را به محل دیگری در وادی‌السلام انتقال دادند؛ اما پس از مدتی، به علت آنکه دیگران از جای دفن، اطلاع یافته بودند، آن را به مکان دیگری منتقل کردند.

سرانجام در رمضان ۱۴۲۷ق، پیکر شهید صدر، به دروازه ورودی شهر نجف انتقال یافت تا نهادهای علمی و اجتماعی در کنار آن ایجاد شود. این بار تمام قطعه زمین پیرامون قبر، بدون بازکردن آن، به محل جدید منتقل شد.

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