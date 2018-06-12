به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در پی برخی ادعاهای واهی مطرح شده از سوی یکی از گروهک های تروریستی ضد انقلاب که در روزهای اخیر متحمل ضربه سختی از رزمندگان نیروی زمینی سپاه در شمال غرب کشور و مناطق عمومی سروآباد و اشنویه شده است، مبنی بربه شهادت رساندن تعدادی از رزمندگان اسلام در این درگیری‌ها، روابط عمومی قرارگاه حمزه سیدالشهدا(ع) نیروی زمینی سپاه در اطلاعیه ای با رد این ادعا و موهوم خواندن آن، اعلام کرد: به نظر می‌رسد ضد انقلاب و مزدوران دست نشانده استکبار جهانی در پی ناکامی های اخیر در دستیابی به اهداف شوم خود دچار توهم شده اند، از این رو سعی در فرافکنی و وارونه نمایی واقعیات از طریق انتشار گزارش های دروغ از پیش تهیه شده در فضای توهمی ،با هدف دلخوشی اربابان و روحیه بخشی به نیروهای مفلوک و جنایتکار خود هستند.

در این اطلاعیه با تاکید بر اینکه بحمدلله تمامی رزمندگان شجاع قرارگاه حمزه که در عملیات های اخیر علیه ضد انقلاب شرکت داشته اند در صحت و سلامت در یگان‌های مأموریتی خود حضور دارند، تصریح شده است: غیورمردان مدافع امنیت نظام و ملت ایران بدون توجه به فضاسازی رسانه‌ای و روانی دشمنان، با رصد و اشراف دقیق و همه جانبه ضد انقلاب همچنان آماده پاسخگویی قاطع به هرگونه تحرک و تلاش آنان هستند.

گفتنی است؛ درپی درگیری‌های اخیر رزمندگان قرارگاه حمزه سیدالشهدا(ع) با سه تیم تروریستی در مناطق عمومی مرزی سروآباد و اشنویه در شمال غرب کشور که منجر به انهدام این تیم های تروریستی گردید، ۱۳ تن از تروریست‌ها به هلاکت رسیده و تعدادی نیز زخمی شدند.

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