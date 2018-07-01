به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ ستاد کل نیروهای مسلح ترکیه اعلام کرد که در علمیات نیروهای ارتش این کشور در منطقه زاب شمال عراق و اطراف استان های وان و شرناق، هشت نفر از عناصر پکک کشته شدند.
عملیات ارتش ترکیه علیه عناصر پکک در شرق این کشور و شمال عراق ادامه دارد.
حزب کارگران کردستان(پ.ک.ک) بیش از 30 سال است که به صورت مسلحانه علیه دولت مرکزی ترکیه می جنگد.
این تشکیلات از سوی دولت ترکیه، اتحادیه اروپا و دولت آمریکا به عنوان گروه تروریستی شناخته و معرفی شده است. پکک علیه دولت مرکزی ترکیه و اقلیم کردستان عراق اعلام جنگ تمام عیار کرده است.
دولت ترکیه چندی است عملیات وسیعی را علیه مقرهای پ.ک.ک در مناطق مختلف کوهستانی شرق و جنوب شرق این کشور آغاز کرده و بسیاری از محل های استقرار آنها را شناسایی و منهدم کرده است.
مناطق کوهستانی شرق و جنوب شرقی ترکیه و نیز ارتفاعات شمال عراق و سوریه محل استقرار عناصر گروه پ.ک.ک است.
