به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ ستاد کل نیروهای مسلح ترکیه اعلام کرد که در علمیات نیروهای ارتش این کشور در منطقه زاب شمال عراق و اطراف استان های وان و شرناق، هشت نفر از عناصر پ‌ک‌ک کشته شدند.

عملیات ارتش ترکیه علیه عناصر پ‌ک‌ک در شرق این کشور و شمال عراق ادامه دارد.

حزب کارگران کردستان(پ.ک.ک) بیش از 30 سال است که به صورت مسلحانه علیه دولت مرکزی ترکیه می جنگد.

این تشکیلات از سوی دولت ترکیه، اتحادیه اروپا و دولت آمریکا به عنوان گروه تروریستی شناخته و معرفی شده است. پ‌ک‌ک علیه دولت مرکزی ترکیه و اقلیم کردستان عراق اعلام جنگ تمام عیار کرده است.

دولت ترکیه چندی است عملیات وسیعی را علیه مقرهای پ.ک.ک در مناطق مختلف کوهستانی شرق و جنوب شرق این کشور آغاز کرده و بسیاری از محل های استقرار آنها را شناسایی و منهدم کرده است.

مناطق کوهستانی شرق و جنوب شرقی ترکیه و نیز ارتفاعات شمال عراق و سوریه محل استقرار عناصر گروه پ.ک.ک است.

......................

پایان پیام/ 167