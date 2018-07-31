انگلیس نقش بسیار منفی در عراق ایفا کرده است

به گزارش خبرگزاری اهل بیت (ع) ـ ابنا ـ جنبش اهل الحق عراق به طرح آمریکا و انگلیس برای اعتراضات مردمی صورت گرفته در شهرهای وسط و جنوب عراق واکنش نشان داد.

محمود الربیعی از مسئولان این جنبش گفت: جنبش اهل الحق هرگونه دخالت خارجی اعم از آمریکا و انگلیس در امور داخلی عراق را به شدت محکوم کرده و اعتقاد داریم که تظاهرات کنونی یک مساله داخلی به شمار می آید.

وی افزود: مرجعیت دینی در خطبه های نماز جمعه هفته گذشته (در هر مقدس کربلا) به صورت مستقیم در برابر دخالت های بیگانگان ایستاد و نقشه راهی را ترسیم کرد که همگان باید به آن پایبند باشند.

مسئول ارشد جنبش اهل الحق تصریح کرد: انگلستان یک نقش بسیار منفی از سال 2003 در عراق ایفا کرده است و تا به امروز هیچ مساله ای که به سود ملت عراق باشد، از خود نشان نداده است.

وی اظهار داشت: توجه به توصیه های مرجعیت تقلید درباره تشکیل دولت در سریعترین وقت ممکن و اجرای برنامه ایشان، تنها راه برای ساخت عراق و بسته شدن چالش ها در برابر دخالت های بیگانگان محسوب می شود.

الربیعی ادامه داد: دولت عراق در فراهم کردن ساده ترین زمینه های زندگی برای شهروندان ناکام مانده و این مسائل سبب باز شدن دروازه دخالت های بیگانگان شده است.

گفتنی است شیخ عبدالمهدی کربلائی نماینده آیت‌ الله العظمی سید علی سیستانی در خطبه‌ های نماز جمعه هفته گذشته در کربلا خواستار تسریع در تشکیل دولت این کشور بر پایه اصول صحیح، اجرای برنامه‌ های قاطع برای انتخاب کابینه و تعیین پست‌ های کلیدی شد.

وی افزود: اگر دولت از تعهدات خود شانه خالی کرد و پارلمان و قوه قضائیه تعطیل شوند، تنها راه پیش روی مردم تغییر روش‌ های اعتراضات صلح‌آمیز برای تحقق درخواست‌های خود خواهد بود و در آن صورت اوضاع متفاوت‌ تر از امروز خواهد شد.

کربلائی ادامه داد: امیدوارم که عقل و منطق در میان کسانی که مسؤولیت را برعهده گرفته‌ اند، غالب بوده و پیش از فوت وقت به اصلاح امور بپردازند.

وی همچنین در این خطبه گفت: به مردم اعلام کردیم که نتایج انتخابات هرچه که شد، اصلاح و تغییرات برای بهتر شدن که درخواست همه مردم و نیاز مبرم کشور است تنها به دست شما محقق می‌ شود و اگر درست عمل نکنید این امر و به ویژه انتخاب فردی صالح و حریص به منافع عالی حاصل نخواهد شد.

کربلائی افزود: مرجعیت خواستار این است که قانون انتخابات ناظر بر آرا باشد و کمیساریای عالی انتخابات مستقل عمل کند، عدم اعمال این دو شرط موجب می‌ شود اکثر شهروندان از شرکت در این روند اجتناب کنند.

نماینده آیت الله سیستانی خاطرنشان کرد: انجام اصلاحات ضرورت دارد و اگر درخواست‌ های مردم کمرنگ شود در زمانی دیگر این درخواست‌ ها بازخواهند گشت.

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