ناکام ماندن عملیات ترور مقام الحشد الشعبی در عراق

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ "سامی المسعودی" از مقام های الحشد الشعبی(بسیج مردمی عراق) امروز یکشنبه از یک عملیات سوء قصد به جانش در قلب بغداد نجات یافت.

یک منبع آگاه با اعلام این خبر گفت: المسعودی از عملیات ترور در نزدیکی پل دو طبقه در مرکز بغداد جان سالم بدر برد.

این منبع از توضیحات بیشتر در مورد این حادثه خودداری کرد.

طبق تصاویر منتشر شده، در این عملیات ترور به خودروی المسعودی تیراندازی شده است.

این نخستین عملیات تروریستی در نوع خود طی ماه های گذشته در بغداد است.

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