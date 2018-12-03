فوتبالیست بحرینی در خطر استرداد و زندانی شدن از سوی آل خلیفه

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ موسسه دموکراسی و حقوق بشر خلیج فارس با ارسال درخواستی به مقامات کشور تایلند از آنان خواست که «حکیم العریبی» پناهنده بحرینی مقیم استرالیا را به بحرین بازنگردانند.

حکیم العریبی بازیکن سابق فوتبال بحرین که از سوی پلیس تایلند دستگیر شده است با خطر استرداد به کشورش و زندانی شدن از سوی رژیم آل خلیفه روبروست.

العریبی که پس از دستگیری در سال 2012 میادی به اتهام حمایت از تظاهرات مردم این کشور مورد ضرب و شتم و شکنجه نظامیان آل خلیفه قرار گرفته بود، به استرالیا رفت و درخواست پناهندگی سیاسی کرد.

وی که سه شنبه گذشته از استرالیا راهی تایلند شده بود در فرودگاه از سوی پلیس این کشور به دلیل تحت تعقیب بودن از سوی پلیس اینترپل دستگیر شد.

تایلند موافقتنامه ژنو در امور پناهجویان را امضا نکرده است به همین دلیل بازیکن سابق فوتبال بحرین با خطر استرداد مواجه است.

العریبی 25 ساله با اشاره به احتمال بازگردانده شدن خود گفت که مایل نیست به بحرین بازگردد چرا که اوضاع در این کشور بسیار خطر ناک است.

