بازگشت ۲۸ هزار آواره سوری از اردن به کشورشان

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ با شکست داعش در سوریه و برقراری ثبات در این کشور و بازگشایی گذرگاه مرزی نصیب، حدود 28 هزار آواره سوری از اردن به وطن خود بازگشتند.

گذرگاه نصیب که در جنوب شرق استان درعا و مرز اردن قرار دارد، تیر ماه سال جاری به کنترل ارتش سوریه درآمد.

یک منبع امنیتی اردنی که خواست نامش فاش نشود، به خبرنگاران گفت: از زمان بازگشایی این گذرگاه در 15 اکتبر گذشته (23 مهرماه) حدود 28 هزار سوری، داوطلبانه به کشورشان بازگشتند.

درحالی که سازمان ملل متحد شمار آوارگان سوری ثبت نام شده در این سازمان را 650 هزار تن اعلام می کنند، اما مسئولان اردنی این تعداد را از سال 2011 میلادی یک میلیون و 300 هزار بیان کردند.

گذرگاه نصیب تا پیش از بحران سوریه در سال 2011 یک ورودی مهم تجاری برای امان و دمشق به شمار می رفت، به گونه ای که روزانه حدود 6 هزار و 300 دستگاه کامیون از این گذرگاه عبور می کرد. این گذرگاه به دلیل عبور کالاها و محصولات اردن، لبنان، سوریه و کشورهای عربی حوزه خلیج فارس فعال ترین گذرگاه های مرزی سوریه و اردن است.

...............

