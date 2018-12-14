به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ بخش خدمات مهندسی آستان مطهر عباسی به تازگی مساحت باب قبله حرم ابوالفضل عباس (علیه السلام) را گسترش داد.

این امر به منظور افزایش گنجایش عبور زائرانی انجام شده است که درب قبله، ورودی اصلی آنها به حرم است. بدین جهت مساحتی از فضای سبز در خیابان منتهی به سمت حرم مطهر، به فضای این درب اضافه شد.

در همین حال، رئیس بخش خدمات مهندسی در آستان مطهر عباسی که طرف ناظر و مجری این اقدامات است، گفت: مساحت اطراف حرم مطهر حضرت ابوالفضل عباس (علیه السلام) محدود است و در روزهای اوج زیارتها، ازدحام بسیاری خصوصا در مسیر و مساحت منتهی به درب قبله صحن مطهر رخ میدهد. همچنین در این محوطه نماز جماعت در شب های جمعه و روزهای زیارتها خوانده می شود. بعد از آنکه ما مامور به انجام اقدامات لازم شدیم، اقدامات ذیل توسط پرسنل این بخش صورت گرفت:

- باز كردن حصار فضای سبز؛

- انتقال نهال ها و شن و ماسه مخصوص نهال كاری به محل نهالکاری الکفیل؛

- حفاری محل فضای سبز با عمق معین؛

- تعمیر كانالهای خدمات برق، آب و فاضلاب و غیره؛

- یک لایه از ماده سبیس بر روی آن پوشانده شد؛

- فضایی اضافه گشت؛

- این مساحت با بتن پوشانده شد.

شایان ذكر است كه بخش خدمات مهندسی یكی از بخشهای حمایت كننده و پشتیبان تاسیسات آستان مطهر عباسی میباشد كه پاره ای از امور همچون تعمیرات و اقدامات لازم را در تمام بخش های آستان مطهر عباسی و نهادهای وابسته به آن را برعهده گرفته است.

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