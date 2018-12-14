به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ فرماندهی ارتش ترکیه در حساب توییتری خود از کشته شدن 8 تروریست عضو حزب کارگران کردستان در حمله جنگنده های این کشور در شمال عراق خبر داد.

حمله نیروهای هوایی ترکیه به مناطق شمال عراق روی داد و پایگاه های حزب کارگران کردستان هدف قرار گرفت.

حزب کارگران کردستان(پ‌ک‌ک) بیش از 30 سال است که به صورت مسلحانه علیه دولت مرکزی ترکیه می جنگد.

این تشکیلات از سوی دولت ترکیه، اتحادیه اروپا و دولت آمریکا به عنوان گروه تروریستی شناخته و معرفی شده است. پ‌ک‌ک علیه دولت مرکزی ترکیه و اقلیم کردستان عراق اعلام جنگ تمام عیار کرده است.

دولت ترکیه چندی است عملیات وسیعی را علیه مقرهای پ.ک.ک در مناطق مختلف کوهستانی شرق و جنوب شرق این کشور آغاز کرده و بسیاری از محل های استقرار آنها را شناسایی و منهدم کرده است.

مناطق کوهستانی شرق و جنوب شرقی ترکیه و نیز ارتفاعات شمال عراق و سوریه محل استقرار عناصر گروه پ.ک.ک است.

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