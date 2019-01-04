مذاکره کردهای سوریه با دولت بشار اسد برای رسیدن به توافق سیاسی

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ کردهای سوریه اعلام کردند که در حال مذاکره برای رسیدن به یک توافق سیاسی با دولت بشار اسد هستند و مذاکرات در این باره با میانجی‌گری روسیه صورت خواهد گرفت.

"بدران جیا کرد" از مسئولان ارشد نیروهای کرد در شمال سوریه گفت: در تلاشیم که این توافق را با دولت سوریه و بدون در نظر گرفتن کم و کیف طرح آمریکا برای خارج شدن از سوریه پیش ببریم.

وی گفت: کردها که بخش عمده شمال و شرق سوریه را در اختیار دارند، پیشنهاد خود را برای توافق با دولت اسد و برگزاری نشستی در روسیه میان کردها و مسئولان سوری را مطرح کرده‌اند و اکنون منتظر پاسخ مسکو هستند.

بدران جیا کرد همچنین گفت: شمال و شرق سوریه بخشی از خاک سوریه است و حمایت از مرزهای این مناطق نیز بر عهده دولت دمشق است، ما این را در مذاکرات‌مان با دولت بشار اسد مطرح خواهیم کرد.

