به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ پنجمین جشنواره هنر مقاومت با معرفی آثار برگزیده در بخش‌های گوناگون هنرهای تجسمی به مرحله نهایی رسید.

مراسم افتتاحیه نمایشگاه آثار راه‌یافته به بخش پایانی این جشنواره عصر روز پنجشنبه (چهارم بهمن ماه) از ساعت ۱۷ در سالن شماره ۲ کانون پرورش فکری و نوجوانان و با حضور برخی شخصیت‌ها و مسئولان فرهنگی و هنری برگزار می‌شود.

همچنین آثار برگزیده در نمایشگاه این جشنواره برای عموم به نمایش گذاشته می‌شود و از نفرات برتر در مراسم اختتامیه جشنواره تقدیر و تشکر خواهد شد.

انجمن هنرهای تجسمی انقلاب و دفاع مقدس بنیاد فرهنگی روایت فتح مرحله نهایی پنجمین جشنواره هنرمقاومت را با دبیری مسعود نجابتی و در ۱۰ بخش کارتون و کاریکاتور، عکس، طراحی صنعتی، تایپو گرافی، پرچم و کتیبه، تصویرسازی، گرافیک متحرک، نقاشی دیجیتال، پوستر، تبلیغات شهری و بخش ویژه علمی پژوهشی از تاریخ ۴ تا ۲۴ بهمن‌ماه در تهران برگزار می‌کند.

.......................

پایان پیام/ 167