وزیر ارشاد: اتحاد رمز مقابله با تهدیدهای مشترک است

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با تاکید بر وحدت همه ادیان توحیدی در مقابل تهدیدهای مشترک، گفت: با این ‌نگاه بهتر می‌توان با یکدیگر ارتباط برقرار کرد.

«سید عباس صالحی» به مناسبت چهل سالگی انقلاب اسلامی در دیدار با نمایندگان ادیان توحیدی و جمعی از برگزیدگان سی‌وششمین دوره جایزه کتاب‌ سال جمهوری اسلامی ایران، افزود: یکی از لحظات شیرین خدمت من در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی این است که در مناسبت‌های مختلف توانستم در کنارادیان مذهبی با آنها همدلی و هم‌نفسی کنم.

پافشاری بر باورها و رویکردهای مشترک

وی ادامه داد: ما به عنوان ایرانی سوابق دیرینه مشترک تاریخی فراوانی با هم داریم و در کنار هم‌ چندین هزار سال درد کشیده‌ایم و در عین حال شیرینی‌های زیادی را هم تجربه کرده‌ایم.

به گفته وی در این دوره و ایام باورهای مشترک و ارزش‌های مشترک به کمک ما می‌آید تا بیشتر در کنار هم باشیم، باورهای توحیدی دینی و ارزش‌های اخلاقی و دهها نقطه مشترک ما را به ادیان توحیدی متصل کرده است.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی تاکید کرد: ما بیش از گذشته نیاز داریم‌ بر این باورها و رویکردهای مشترک پافشاری کنیم چراکه دغدغه‌های متعددی وجود دارد که همه را تهدید می‌کند.

همه در کنار هم متحد باشیم

صالحی اضافه کرد: این تهدیدها نقطه‌های تفاوت ما را نمی‌بیند و همه ما را مورد هجوم خود قرار داده و به راحتی مورد حمله و فشار قرار می‌دهد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی یادآور شد: فقیر کردن خاک چیزی است که همه ادیان ما را باز آن رحذر داشته و همه مردم دنیا در معرض خشونت‌های نابه‌جا قرار دارند، کشتارهای امروز صاعقه‌ای به جان بشریت است و همه باید در کنار هم متحد باشیم تا این تهدید را از بین ببریم.

صالحی با اشاره به اهمیت حفظ کانون گرم خانواده هم اظهار داشت: امروز کانون خانواده مورد تهدید است و نسل‌های مختلف با هم ‌بیگانه شدند و ‌با وجود آنکه در کنار هم هستند اما زبان یکدیگر را درک نمی‌کنند، ناهنجاری‌های اخلاقی، و به هم ریختن هنجارهای اجتماعی، نقطه‌های تهدیدی است که باید مراقب آن باشیم.

اتحاد رمز عبور از تهدیدها

عضو کابینه دولت دوازدهم تاکید کرد: همه باید در مقابل تهدیدهای مشترک بایستیم و با اتحاد از این وضعیت خارج شویم، رهبرفقید و کبیر انقلاب وهمچنین مقام معظم رهبری نگاه قابل توجهی به ادیان داشته و دارند و با این ‌نگاه بهتر می‌توانیم با یکدیگر ارتباط برقرار کنیم.

صالحی با اشاره به دیدگاه رهبر معظم انقلاب نسبت به اد‌یان توحیدی، گفت: معظم له در دیدار با یک خانواده شهید از اقلیت‌های مذهبی فرمودند :«هرکسی در هر مذهبی باشد اگر رفتار و اخلاقش را

خوب کند و با بندگان خدا خوب رفتار کند او یک انسان صالح است»، بنابراین باید از تجربه‌های گذشته خود سود ببریم تا بتوانیم‌ در آینده با موفقیت روبرو باشیم.

در ادامه این دیدار شماری از رهبران ادیان مختلف توحیدی نیز به ایراد سخن پرداختند.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از ابتدای قبول مسئولیت در این وزارتخانه همواره بر زندگی مسالمت آمیز ادیان توحیدی و اقلیت های مذهبی در کنار دیگر هموطنان ایرانی تاکید داشته و دارد.

سید عباس صالحی همواره براین این مهم تاکید داشته و دارد که سرزمین ایران اسلامی گاهواره ادیان توحیدی به شمار می رود و تا پایان نیز چنین خواهد بود.

در این راستا تاکنون دیدارها و نشست های مختلفی را در مناسبت های مختلف برگزار و در آنها شرکت کرده است.

دیدار با «پل گالا گر» وزیر امور خارجه واتیکان، نشستی با نمایندگان ادیان توحیدی، دید و بازدید آشوریان ارومیه همزمان با آغاز سال نو میلادی، حضور در نشست ها و همایش و کنگره های گفت و گوی ادیان سازمان و فرهنگ و ارتباطات اسلامی، دیدار با نمایندگان ادیان توحیدی و جمعی از برگزیدگان دوره های مختلف جایزه کتاب‌سال جمهوری اسلامی ایران برای چند سال متوالی از جمله برنامه های گذشته وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی بوده است.

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