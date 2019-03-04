انهدام انبار سلاح ائتلاف سعودی در حمله موشکی یمن

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ یگان موشکی ارتش یمن و انصارالله امشب دوشنبه 13 اسفندماه با شلیک یک فروند موشک زلزال-1، انبار سلاح و مهمات ائتلاف سعودی در شمال استان حجه را هدف قرار داد.

پایگاه اطلاع‌رسانی نظامی یمن گزارش داد که این موشک بالستیک به غرب منطقه "جبل النار" در محور "حرض" استان حجه واقع در شمال غربی یمن اصابت کرد.

یک منبع نظامی یمن گفت که این موشک بالستیک دقیقا به هدف مورد نظر اصابت کرد که بر اثر آن، هدف مورد نظر دچار آتش‌سوزی گسترده شد.

حملات ائتلاف سعودی به یمن به بهانه بازگرداندن قدرت به "عبدربه منصور هادی" رئیس جمهوری مستعفی و فراری این کشور، حدود چهار سال است که آغاز شده و موجب کشته و زخمی شدن هزاران نفر از مردم این کشور شده است.

...............

پایان پیام/ 268