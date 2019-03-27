بازیکن تیم ملی راگبی نیوزیلند مسلمان شد + عکس

‌ به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ «اوفا تو اونگافاسی» بازیکن تیم ملی راگبی نیوزیلند که همراه با همبازی خود سونی بیل ویلیامز از بازماندگان حمله تروریستی در مساجد کرایست چرچ بازدید می کرد، به اسلام گروید.

بازیکن تیم ملی راگبی نیوزیلند، آخر هفته پس از یک بازدید همراه با هم تیمی مسلمان خود سونی بیل ویلیامز از بازماندگان حمله تروریستی در مساجد شهر کرایست چرچ، تصمیم گرفت مسلمان شود.

«جان فونتون» یک مسیحی مسلمان شده دیگر این خبر را در صفحه توییتر خود نوشت.

این دو نفر روز جمعه نیز مدت زمانی را با برخی از بازماندگان و مجروحان حمله تروریستی در بیمارستان گذرانده، با آنان دست دادند و ابراز همدردی کردند. تواونگافاسی این بازماندگان را یک منبع الهام توصیف کرده و برای بهبود سریع آنان دعا کرد.

وی نوشت: به راستی هر سختی آسان می شود. تجربه بسیار فوق العاده ای هنگام ملاقات با برادران مسلمان در بیمارستان در آخر هفته داشتم. آن ها الهام بخش من بودند و قدرت و مقاومت فوق العاده ای از آنان گرفتم. از خدا می خواهم که به بهبود آنان سرعت بخشد.

لازم به ذکر است این بازیکن راگبی اهل کشور تونگا در اقیانوسیه است.

گفته می شود سونی بیل ویلیامز نیز در سال 2008 و پس از شرکت در مراسم نماز جمعه در مسجد سیدنی به دین اسلام گروید.

در کشور نیوزیلند اسلام دین اقلیت محسوب می شود و بیشتر مسلمانان را مهاجرین از کشورهای شرق اروپا و آسیای جنوبی تشکیل می دهند که از سال های 1900 تا 1960 به اینجا سفر کرده اند. گفته می شود براساس یک آمار قدیمی مربوط به سال 2006 نیوزیلند 36 هزار مسلمان دارد که این رقم به احتمال زیاد هم اکنون افزایش داشته است.

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