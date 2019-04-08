برادر "عهد التمیمی" بازداشت شد + فیلم

‌ به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ «ناریمان التمیمی» مادر «عهد التمیمی» اعلام کرد: نظامیان اسرائیلی بامداد امروز به منزل او در شهرک صالح نبی در غرب رام الله یورش بردند و «محمد التمیمی» پسر 15 ساله اش را بازداشت کردند.

وی اظهار داشت: ارتش رژيم صهيونيستي می‌خواهد با بازداشت محمد، عزم و اراده خانواده‌اش را درهم شکند.

نظامیان اسرائیلی عهد التمیمی خواهر محمد را نیز چند ماه بازداشت کرده بودند.

مادر این اسیرفلسطینی گفت: با وجود اینکه فرزندش محمد التمیمی دست راستش شکسته شده بود اما نظاميان صهيونيست به منزل ما حمله کردند و او را بازداشت کردند.

وی این بازداشت را وحشیانه دانست.

گفتنی است؛ عهد التمیمی و مادرش ناریمان به اتهام حمله به یک سرباز اسرائیلی هشت ماه تحت بازداشت بودند اما مسئولان رژیم صهیونیستی آگوست 2018 آن‌ها را آزاد کردند.

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