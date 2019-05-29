قاتل امام جمعه کازرون دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ فرمانده انتظامی فارس گفت: با تلاش ماموران نیروی انتظامی قاتل امام جمعه کازرون شناسایی و دستگیر شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین «محمد خرسند» امام‌ جمعه کازرون سحرگاه امروز و پس از بازگشت از مراسم احیاء، در مقابل منزل خود توسط شخصی بنام «حمید درخشنده» مورد اصابت ضربات چاقو قرار گرفته و پس از انتقال به بیمارستان، بر اثر شدت جراحات وارده به ناحیه شکم، به فیض شهادت نائل آمد.

گفته شده که قاتل ابتدا خواستار عکس یادگاری (سلفی) با امام جمعه فقید کازرون شد و سپس با سلاح سرد (چاقو) به وی حمله ور شد.

حجت الاسلام محمد خرسند از دوم شهریورماه ۱۳۸۶ امامت جمعه شهر کازرون را برعهده داشت.

وی عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی نیز بود.

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