آزادی ۶ گروگان تبعه ترکیه از دست نیروهای خلیفه حفتر

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ وزارت امور خارجه ترکیه از آزادی 6 ملوان ترک که توسط نیروهای حفتر در لیبی به گروگان گرفته شده بودند، خبر داد.

ملوانان ترک به همراه کارفرمایانشان به کشتی که در آن شاغل بودند، بازگشته و بنا به خواست خود به کارشان ادامه خواهند داد.

روز گذشته وزارت امور خارجه ترکیه با انتشار بیانیه ای، خواستار آزادی سریع شهروندان ربوده شده خود در لیبی شد و نسبت به عواقب این اقدام به شبه نظامیان وابسته به خلیفه حفتر هشدار داد.

در بیانیه وزارت امور خارجه ترکیه در این باره آمده است: ربوده شدن 6 شهروند کشورمان توسط شبه‌نظامیان وابسته به خلیفه حفتر در لیبی نمونه کامل راهزنی است. منتظر آزادی فوری شهروندانمان هستیم. در غیر اینصورت ترکیه اقدامات مشروع علیه عناصر حفتر را اجرا خواهد کرد.

گفتنی است که روز گذشته شش شهروند ترکیه در لیبی توسط شبه‌نظامیان وابسته به خلیفه حفتر ربوده شده بودند.

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