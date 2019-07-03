به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در روز چهارشنبه، ۳۰ آذر ۱۳۶۷ هواپیمای مسافربری آمریکایی از لندن به سمت نیویورک به پرواز درآمد که بعد از ساعاتی در آسمان منفجر شد و مسافران آن کشته شدند که درمجموع 270 کشته برجای گذاشت. حدود 6 ماه پیش از این در تاریخ ۱۲ تیر ۱۳۶۷ یک هواپیمای مسافربری با 290 مسافر و خدمه از فرودگاه بندرعباس به سمت امارات متحده عربی در حال پرواز بود که تنها چند دقیقه پس از پرواز توسط ناو آمریکایی «یو اس اس وینسنس» مورد هدف موشک قرار گرفت و منهدم شد و تمامی 290 مسافر آن که شامل 66 کودک هم می‌شد تکه تکه شده و به شهادت رسیدند! در این موشن‌گرافیک نوع برخورد آمریکایی‌ها و سازمانهای مدعی بین‌المللی با این دو حادثه نسبتا مشابه (با فاجعه آمیزتر بودن انفجار هواپیمای ایرانی از هر لحاظ) مورد بررسی و بازبینی قرار می‌گیرد.