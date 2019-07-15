جشن میلاد امام رضا(ع) در بنگلادش برگزار شد

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ با مشارکت مجمع جهانی اهل بیت(ع)، جشن میلاد امام رضا(ع) در موزه ملی بنگلادش برگزار شد.

حجت‌الاسلام «عبدالقدوس» از روحانیون بنگلادش در سخنانی در این مراسم، به بیان زندگینامه امام رضا(ع) و امامت ایشان پرداخت.

وی با اشاره به القاب و صفات امام رضا(ع) و حکایاتی از زندگانی ایشان، بر این نکته تأکید کرد که سرتاسر زندگی امام رضا(ع) حاوی معارف و اندیشه‌های عمیقی است که باید از آن درس بگیریم.

«سید محمد مهدی حسینی‌فائق» سرپرست رایزنی فرهنگی کشورمان در بنگلادش اظهار کرد: مقصود از برگزاری این مراسم، صرفاً بزرگداشت شخصیت‌های با عظمت در تاریخ اسلام نیست، بلکه هدف مهمتری در نظر داریم و آن این است که باید از زندگانی بزرگان خاندان اهل بیت(ع) الگوبرداری کنیم و به تناسب زمان و مکان آن الگوها را در زندگانی خود پیاده کنیم.

سخنران بعدی، «غوث قادری» استاد بخش زبان انگلیسی دانشگاه داکا بود که به جایگاه امام رضا(ع) در میان متصوفه و احترام ویژه فرق و مذاهب به ایشان اشاره کرد.

وی با تأکید بر ضرورت گفت‌وگو میان فرق مختلف اسلامی، شخصیت‌هایی نظیر امام رضا(ع) را نقاط مشترک و وحدت آفرین دانست.

حجج‌ اسلام «آفتاب نقوی» و «مشایخی»، از روحانیون بنگلادش نیز در سخنان خود، مطالبی در باره صفات امام رضا(ع) و عدم تسلیم ایشان در مقابل دستگاه جور و ظلم مأمون بیان کردند.

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