خودداری جودوکار مصری از دست دادن با حریف اسرائیلی + فیلم

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ رژیم صهیونیستی به اقدام جودوکار مصری که از دست دادن با رقیب اسرائیلی خود امتناع کرد، واکنش نشان داد.

در صفحه "اسرائیل به زبان عربی صحبت می‌کند" وابسته به وزارت خارجه رژیم صهیونیستی در فیسبوک آمده است، «محمد عبدالعال» جودوکار مصری در مسابقات جهانی جودو در ژاپن پس از رقابت با جودوکار اسرائیلی از دست دادن با او خودداری کرد.

این صفحه وابسته به وزارت خارجه رژیم صهیونیستی در ادامه اعلام کرد، ورزش باید از سیاست جدا باشد.

همچنین سفارت این رژیم در قاهره به این مساله واکنش نشان داد.

این سفارت با انتشار توییتی مدعی شد: پس از ۴۰ سال صلح و بعد از موارد بی‌شمار دست دادن‌ها، محمد عبدالعال، جودوکار مصری در رقابت‌های نیمه نهایی مسابقات جهانی جودو از دست دادن با ساگی موکی، جودوکار اسرائیلی امتناع کرد.

این سفارت در ادامه توییت خود اعلام کرد، ورزش زبان همگرایی میان ملت‌هاست.

«اوفر جندلمن» سخنگوی بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی نیز در واکنش به این ماجرا ویدئوی آن را در حساب کاربری خود در تویتر منتشر کرده و نوشت، میان دو طرف صلح برقرار است، خودداری از دست دادن از سوی ورزشکار مصری تنها بدنامی برای مصر در دنیای ورزش است.

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