رهبر مسیحیان لبنان: تشکیل دولت هدیه سال نو میلادی به مردم است

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ «بشاره پطرس الراعی» رهبر مسیحیان مارونی لبنان امروز (سه شنبه) در پیام خود به مناسبت ۲۵ دسامبر سالروز میلاد حضرت مسیح (ع) گفت: تشکیل دولت مستقل فن سالار و با کفایت می تواند هدیه ی مقام های سیاسی به مردم در آستانه ی سال نو مسیحی باشد.

وی در این پیام که در رسانه های مکتوب، صوتی وتصویری لبنان منتشر شد، تاکید کرد: مردم لبنان منتظرند که دولت جدید، این کشور را از بحران اقتصادی نجات دهد؛ بحرانی که افراد طبقه ی فقیر را در گرسنگی، رنج و گرفتاری بزرگ انداخته است.

پطرس الراعی افزود: مردم خواهان اصلاحات هستند و این خواسته را ظرف ۷۰ روز گذشته که از جنبش اعتراضی آنان می گذرد فریاد زده اند و اگر پاسخ مثبت دریافت نکنند و به آرزوهایشان نرسند ممکن است این جنبش ایجابی، به یک حرکت سلبی و ویرانگر تبدیل شود.

رهبر مسیحیان لبنان از معترضان خواست به ارتش و نیروهای امنیتی احترام بگذارند و در تامین امنیت تجمع ها و تظاهرات مسالمت آمیز با آنان همکاری کنند.

در پیام سال نو پطرس الراعی آمده است: مردم لبنان سوء مدیریت که از دهه ی ۹۰ قرن گذشته ی میلادی آغاز شده و نیز گسترش فقر و فساد و اسراف، افزایش نرخ تورم و بیکاری و میزان بدهی های عمومی و خارجی را نمی پذیرند.

وی خاطر نشان کرد: یکی از مصیبت های لبنان این است که حاکمانش سال ها است چرخش نخبگان و قدرت را نمی پذیرند و با اسراف کاری و تراکم بدهکاری، این کشور را به مرحله ی فروپاشی اقتصادی و مالی رسانده اند به گونه ای که اکنون یک سوم جمعیت آن زیر خط فقر هستند.

از ۲۵ مهر ماه تاکنون هزاران کارگر، کارمند، جوانان حزبی و فعالان مدنی، دانشجویان و معلمان دانشگاه ها و مدارس خصوصی و دولتی با تظاهرات، تجمع و تحصن در شهرهای مختلف لبنان خواستار اصلاح ساختار سیاسی، پایان دادن به سوء مدیریت و فساد مقام ها، رفع بیکاری، گرانی و تورم، جلوگیری از کاهش ارزش پول ملی (لیره) و افزایش حقوق و مزایا، هستند.

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