به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ حساب کاربری "زندانیان اندیشه" (معتقلی الرأی) در توئیتر از دور جدید بازداشت خودسرانه فلسطینیان مقیم عربستان به اتهام ارتباط با مقاومت فلسطین و حمایت از آن خبر داد.
بازداشتهای جدید، فرزندان و نزدیکان زندانیانی را شامل میشود که ماه آوریل گذشته به دلیل حمایت از مقاومت فلسطین بازداشت شده اند.
برخی خانوادههای بازداشتشدگان در عربستان سعودی گفتند که دادگاه کیفری ریاض تصمیم دارد حدود ۴۰ فلسطینی و اردنی را هشتم مارس (۱۸ اسفند) محاکمه کند و تنها خویشاوندان درجه یک این بازداشتشدگان میتوانند در جلسه حضور داشته باشند.
از جمله این بازداشتشدگان «محمد الخضری» از سران حماس و فرزندش هانی، محمد فطافطه، محمد اسعد، عبدالرحمن فروانه، سلیمان ابو رواع، طارق عباس، عبدالکریم معالی، عبدالله راشد، حسین یعیش، ایمن صلاح العریان، ماهر الحلمان، بلال العقاد و عمر العقاد هستند.
الخضری که در گذشته به مدت ۳۰ سال مسئول روابط بین حماس و عربستان سعودی بود، پس از اتخاذ مواضع خصمانه سعودی علیه حماس آوریل سال گذشته میلادی در عربستان بازداشت شد.
او که بالای ۸۰ سال سن دارد وضعیت جسمانی مناسبی ندارد و از بیماری رنج میبرد و جنبش حماس و خانواده الخضری بارها هشدار دادهاند که وضعیت زندان اوضاع جسمانی او را وخیم میکند.
خانوادههای بازداشتشدگان فلسطینی و اردنی در عربستان سعودی تا کنون چندین بار تظاهرات اعتراضآمیز برگزار کرده و آزادی فرزندان خود را خواستار شدهاند.
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