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ابراز خرسندی بارزانی از ناکامی علاوی در تشکیل کابینه

۱۳ اسفند ۱۳۹۸ - ۰۱:۲۲
کد مطلب: 766392
ابراز خرسندی بارزانی از ناکامی علاوی در تشکیل کابینه

رئیس حزب دموکرات کردستان از گروه های سیاسی عراق بابت رای ندادن به کابینه علاوی تشکر کرد.

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ رئیس حزب دموکرات کردستان عراق در بیانیه‌ای از اینکه احزاب کُرد در یک اقدام دسته‌جمعی به کابینه "محمد توفیق علاوی" رأی ندادند، تشکر کرد.

مسعود بارزانی گفت: احزاب کُرد علیرغم اختلافاتشان موضع خود را یکسان کرده و به دولت جدید عراق رأی اعتماد ندادند و از این رو یک دستاورد تاریخی برای مردم کردستان عراق رقم زدند.

او از دیگر گروه‌های سیاسی عراقی نیز تشکر کرد و مدعی شد که رأی به کابینه علاوی موجب آبروریزی و افزایش بحران‌ها برای عراق می‌شد.

بارزانی همچنین در بیانیه خود مدعی شد که مواضع گروه‌های سیاسی عراقی موجب تقویت اصول دموکراسی شد و به خواسته‌های گروه‌های سیاسی عراقی ارج نهاد.

رهبر حزب دموکرات کردستان عراق، افزود: اکنون عراق در مقابل مرحله جدیدی قرار گرفته و می‌تواند فرصتی برای پاسخ به خواسته معترضان و ایجاد زمینه مناسب برای توافق ملی فراگیر و تضمینی برای نزدیکی میان گروه‌های سیاسی، داشته باشد.

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