ابراز خرسندی بارزانی از ناکامی علاوی در تشکیل کابینه

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ رئیس حزب دموکرات کردستان عراق در بیانیه‌ای از اینکه احزاب کُرد در یک اقدام دسته‌جمعی به کابینه "محمد توفیق علاوی" رأی ندادند، تشکر کرد.

مسعود بارزانی گفت: احزاب کُرد علیرغم اختلافاتشان موضع خود را یکسان کرده و به دولت جدید عراق رأی اعتماد ندادند و از این رو یک دستاورد تاریخی برای مردم کردستان عراق رقم زدند.

او از دیگر گروه‌های سیاسی عراقی نیز تشکر کرد و مدعی شد که رأی به کابینه علاوی موجب آبروریزی و افزایش بحران‌ها برای عراق می‌شد.

بارزانی همچنین در بیانیه خود مدعی شد که مواضع گروه‌های سیاسی عراقی موجب تقویت اصول دموکراسی شد و به خواسته‌های گروه‌های سیاسی عراقی ارج نهاد.

رهبر حزب دموکرات کردستان عراق، افزود: اکنون عراق در مقابل مرحله جدیدی قرار گرفته و می‌تواند فرصتی برای پاسخ به خواسته معترضان و ایجاد زمینه مناسب برای توافق ملی فراگیر و تضمینی برای نزدیکی میان گروه‌های سیاسی، داشته باشد.

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