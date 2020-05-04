به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ «حمید انصاری» قائم مقام موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره) در ارتباط با اظهارات اخیر عیسی کلانتری رئیس سازمان محیط زیست دولت دوازدهم درباره فتوا و درخواست امام راحل(ره) مبنی بر پخش آواز بانوان بیانیه ای صادر کرد.

متن بیانیه انصاری به این شرح است:

«آنچه که در این اظهارات در رابطه با گفتگوی وزیر وقت فرهنگ و ارشاد اسلامی (جناب حجه الاسلام و المسلمین آقای سید محمد خاتمی) با امام خمینی و ادعای "دستور حضرت امام به ایشان در استفاده از آواز تک خوانی زن در برنامه های ارشاد"، بیان گردیده است بنا به اسناد این مؤسسه و همچنین بنا به تکذیب جناب آقای خاتمی در پاسخ به استفسار موضوع از ایشان، صحیح نبوده و با واقعیت امر تفاوت فراوان دارد.

به موجب تماسها و بررسی دقیق بعمل آمده، واقعه بدین صورت بوده است: مدیرکل وقت ارشاد اسلامی استان فارس، در دیدار با وزیر ارشاد وقت گزارش می دهد که طی استفتائی از حضرت امام خمینی(س)، نظر ایشان را در رابطه با "حکم شرعی همخوانی زن و همچنین حکم تک خوانی زن"، جویا شده است و حضرت امام در جواب مرقوم داشته اند: "اگر مفسده ای برآن مترتب نباشد بلامانع است".

بنا به گفته جناب آقای خاتمی، ایشان نه تنها هیچگاه با حضرت امام، در این موضوع گفتگویی نداشته، بلکه مدیرکل مذکور را نیز به خاطر عدم هماهنگی در مسئله ای حساس و مهم و به این جهت که وی رأسا و بدون هماهنگی با وزارتخانه از امام استفتاء نموده است، توبیخ می نمایند.

روشن است که آنچه حضرت امام در پاسخ به استفتای مذکور فرموده اند همان نظر فقهی حضرت امام ـ و جمعی دیگر از مراجع عظام است ـ که در موارد دیگر و استفتائات بیان شده است.

از همه عزیزانی که در صدد انتساب مطلبی به بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران هستند خصوصا مسئولین محترم که سخنشان مورد توجه رسانه ها و مخاطبان قرار دارد تقاضا می کنیم قبل از اظهار نظر، صحت و اعتبار موضوع را کاملا بررسی نمایند.

حمید انصاری

قام مقام موسسه تنظیم و نشر آثار حضرت امام خمینی (س)

........................

پایان پیام/ 167





