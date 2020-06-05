به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نماینده آمریکا در امور ایران گفت که آمریکا به سیاست تحریم‌های سنگین خود علیه ایران ادامه خواهد تا تهران را به میز مذاکره بازگرداند.

"برایان هوک" مدعی شد که ایران باید دیپلماسی را با دیپلماسی پاسخ بدهد و ایران باید درباره توافق هسته‌ای جدید مذاکره کند.

نماینده آمریکا در امور ایران گفت واشنگتن به تلاش خود برای آزادسازی آمریکایی‌هایی که در ایران در بازداشت هستند ادامه خواهد داد.

برایان هوک مدعی شد که مذاکرات با ایران در حال حاضر تنها محصور به پرونده بازداشتی‌ها است.

آمریکا اردیبهشت ماه سال 1397 از برنامه جامع اقدام مشترک موسوم به برجام خارج شد و تحریم‌هایی را که به موجب این توافق لغو شده بود را علیه ایران بار دیگر اعمال کرد.

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