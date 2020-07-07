به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ ترکیه طی ماه‌های اخیر تعدادی سامانه دفاع موشکی را در مناطق تحت نفوذ خود در سوریه مستقر کرد تا مانع از حملات هوایی و پهپادی به نظامیان خود شود.

بر اساس گزارش‌، ترکیه سامانه دفاع موشکی "MIM-23" در استان ادلب مستقر کرد که قدیمی تر از سامانه پاتریوت است و نسبت به آن کارآمدی کمتری دارد.

ترکیه پیشتر نیز سامانه دفاع موشکی "اس-400" را از روسیه خریداری کرد، اما هنوز این سامانه توسط ترکیه راه‌اندازی نشده است.

بخش هایی از استان های حلب و ادلب سوریه در اشغال گروه های تروریستی مورد حمایت ترکیه قرار دارد و تعداد زیادی از نظامیان ترکیه به صورت غیرقانونی در این مناطق مستقر هستند.

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