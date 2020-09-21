وبینار "جایگاه بانوان در قیام کربلا و بررسی نقش عاشورایی زنان در نهضت حسینی" در پیشاور برگزار شد

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ وبینار "جایگاه بانوان در قیام کربلا و بررسی نقش عاشورایی زنان در نهضت حسینی" به همت خانه فرهنگ ايران در پيشاور برگزار و بر ضرورت تأسی از سيره حضرت زینب(س) به عنوان اسوه‌ای برای زنان مسلمان تأكيد شد.

در تقارن روز حرکت کاروان اسرای کربلا از کوفه بسوی شام، به منظور بازخوانی صبر، شجاعت، دلاوری، فداکاری و دیگر ابعاد شخصیتی ام المصائب حضرت زینب کبری(س)، به همت خانه فرهنگ جمهوری اسلامی ایران در پیشاور و با همکاری اداره توسعه ارتباطات فرهنگی بین‌المللی زنان سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی وبینار «جایگاه بانوان در قیام کربلا و بررسی نقش عاشورایی زنان در نهضت حسینی» برگزار شد.

در این وبینار، فرزانه اعظم لطفی، عضو هیأت علمی دانشکده زبان‌ها و ادبیات خارجی دانشگاه تهران، راضیه نوید، معاون ارشد رییس شاخه بانوان نهضت منهاج القرآن پاکستان، روبینه معین، رییس شاخه بانوان نهضت منهاج القرآن در ایالت خیبرپختونخوا، بشری فرخ، رییس انجمن ادبی کاروان حوا، بسمینه سراج، رییس بخش اردو دانشگاه بانوان شهید بی نظیر بوتو پیشاور، آسیه نبی حسن علوی، استاد زبان فارسی و پژوهشگر مذهبی حضور داشتند.

این وبینار با تلاوت آیاتی از قرآن کریم توسط زرتاج بخاری، مجری برنامه آغاز و سپس فرهیختگان و اساتید دو کشور ایران و پاکستان به ارایه مقالات خود در نقش آفرینی حضرت زینب(س) در نهضت حسینی و جایگاه بانوی کربلا به عنوان الگویی برای بانوان امروز پرداختند.

روبینه معین در ارایه مقاله خود با عنوان «نقش حضرت زینب(س) در قیام کربلا و مسئولیت‌های زنان امروز» با قرائت اشعار علامه اقبال لاهوری، گفت: حدیث کربلا و دمشق در حقیقت حدیث عشق به خدا، حضرت رسول اکرم(ص)، قرآن و اسلام است.

وی با بیان خصوصیات بارز شخصیتی حضرت زینب(س) از جمله عفت و پاکدامنی، علم و تقوی، صبر و رضا و همچنین شجاعت و شهامت، درس و خطابه این بانوی عصمت و طهارت را نمونه‌ای کامل از تعلیمات قرآن و حدیث دانست و الگویی کامل برای زنان امروز عنوان کرد.

معین با تأکید بر تأسی از کردار حضرت زینب(س) به عنوان اسوه‌ای برای زنان مسلمان، آرزوی توفیق و پیروزی برای تمام مبلغان اسلامی از درگاه خداوند کرد.

فرزانه اعظم لطفی با ارایه مقاله خود به زبان اردو با عنوان «حمیت نامه حضرت زینب(س) بانوی کربلا»، با اشاره به شخصیت بانوی کربلا در تاریخ اسلام بعنوان زن قهرمان و حماسه ساز گفت: اگرچه تاریخ، انسانیت انسان‌های بزرگ و چهره‌های ماندگار را در صفحات خود محفوظ نگه داشته است اما گاهی برخی درگذر زمان به فراموشی سپرده می‌شوند.

وی ادامه داد: حمیت و تهور حضرت زینب(س) در مسیر تاریخ حسینی هرگز به فراموشی سپرده نخواهد شد. یکی از القاب معروف حضرت زینب(س) بنام ام المصائب به معنای مادر مصیبت‌ها بوده که با شنیدن این لقب هر انسانی را به یاد مصائب و آلام آن بی بی دو عالم انداخته و گریه، زاری و اشک را خلق می‌کند و این حزن ارادت، نشانه عشق و محبت به بانوی کربلا است.

فرزانه اعظم لطفی افزود: حضرت زینب(س) با الگو از این آیین با تقریر و خطبه‌های کلیدی، حمیت نامه حسینیت بر علیه یزیدیت را بر صفحه تاریخ روزگار بر دل‌های آگاه، این گونه با این منش به ثبت رساند. زنان امروز با مطالعه و شناخت شخصیت حضرت زینب(س) و توجه به ایراد خطبه‌های آکنده از جرات و حمیت دینی، با حفظ حیا و عفت در مقابل حاکمان ظالم و سفاک مانند: یزید ملعون، بایستی بدانند که چگونه این بانوی شیردل، پرده از دیکتاتوری یزیدیان برداشته و شوکت جعلی آنان را با خاک یکسان کرد.

وی خاطرنشان کرد: حمیت نامه این بانوی کربلا فتح و پیروزی خیر بر شر و افراشتگی پرچم جوانمردی، آزادگی و آگاهی از نهضت حسینی است.

بشری فرخ در سخنانی، اظهار کرد: پیام آور عاشورای کربلا در راه اعتلای کلمه حق، مشکلات و مصائب زیادی را متحمل شده و هیچ تردیدی در ثبات قدم ایشان به وجود نیاورده است.

وی در ادامه با قرائت اشعار حماسی افزود: خاندان پاک و مطهر رسول گرامی اسلام(ص) برای حفاظت از کلمه لا اله الا الله، شهادت و اسارت را به جان و دل خریده و از ظلم و ستم یزیدیان هیچ واهمه‌ای نداشتند.

* بانوان عاشورایی؛ الگویی بی همتا برای زنان

راضیه نوید در ارایه مقاله خود با عنوان «بانوان عاشورایی؛ الگویی بی همتا برای زنان» گفت: امروز به برکت رشادت‌های شهدای کربلا و تبلیغ حضرت زینب(س) برای ابلاغ پیام خدا و رسول گرامی اسلام(ص) گرد هم آمده‌ایم تا به زوایای شخصیتی این بانوی سرفراز اسلام بپردازیم.

وی با استناد به آیات و روایات اظهار کرد: تاریخ اسلام شاهد پیروزی قیام به حق مسلمان در مقابل ظلم و بی عدالتی بوده و در هنگام واقعه کربلا حضرت سیده زینب (س) همانند شهدای کربلا به اوامر الهی همچون يَأۡمُرُونَ بِٱلۡمَعۡرُوفِ وَيَنۡهَوۡنَ عَنِ ٱلۡمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ عمل و علیه دستگاه فاسق حکومتی و نظام ستم شاهی یزید و یزیدیان قیام کرد.

بسمینه سراج در مقاله خود با عنوان «نقش حضرت زینب در واقعه کربلا» با اشاره به نقش بارز و موثر بانوان با ایمان مانند حضرت خدیجه(س) حضرت فاطمه(س) حضرت سمیه نخستین شهید بانوی اسلام، در اشاعه و تبلیغ اسلام در طول تاریخ، گفت: هدف حضرت امام حسین (ع) از همراه نمودن بانوان و کودکان اهل بیت عصمت و طهارت در صحنه کربلا بی جهت نبوده بلکه برای تکمیل نهضت عاشورا بوده است.

* صبر حضرت زینب(س) الگویی برای زنان امروز است

آسیه نبی حسن علوی، استاد زبان فارسی و پژوهشگر مذهبی با ارایه مقاله خود با عنوان «صبر حضرت زینب(س) در کربلا الگویی برای زنان امروز» مطرح کرد: نقش حضرت زینب(س) و جمله بانوان کربلایی در قیام امام حسین(ع) و ماندگاری نهضت عاشورایی بسیار حایز اهمیت است. اگر صبر و رضای ام المصائب نبود امروز چیزی به نام انسانیت در جهان وجود نداشت.

وی با اشاره به بلایا و مصائب حضرت زینب (س) و در پیروزی ایشان در آزمون الهی گفت: حضرت زینب(س) با تدبیر و مجاهدت‌های خستگی ناپذیر خود تمام مکر و حیله‌های بنی امیه را نقش بر آب کرده و با ایراد خطبه‌های بلیغ و فصیح، دستگاه تبلیغاتی و تحریف آمیز یزیدیان را نابود ساخت.

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