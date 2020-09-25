احضار و بازداشت یک روحانی و شاعر در بحرین + عکس

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دستگاه امنیتی رژیم آل خلیفه «شیخ منیر معتوق» از روحانیون سرشناس بحرین را به دلیل صحبت کردن درخصوص عادی‌سازی روابط با اسرائیل احضار کرد.

از سوی دیگر «عبدالحسین احمد علی» از شعرای بحرینی نیز به دلیل سرودن شعری در این خصوص بازداشت شد.

این تحولات پس از آن صورت می‌گیرد که مراسم امضای توافقنامه عادی‌سازی روابط میان تل‌آویو با منامه از یک طرف و پیمان صلح رژیم صهیونیستی با امارات روز سه‌شنبه ۱۵ سپتامبر (۲۵ شهریور) در کاخ سفید و در حضور دونالد ترامپ رییس جمهوری آمریکا به صورت رسمی امضا شد و این دو کشور کوچک عرب حاشیه خلیج فارس رابطه چندین ساله غیرعلنی خود را با صهیونیست ها آشکار و رسمی کردند.

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