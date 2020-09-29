به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در انفجار یک مین در ولایت دایکندی واقع در مرکز این کشور 14 غیرنظامی جان باخته و 3 کودک زخمی شدند.

«طارق آرین» سخنگوی وزارت کشور افغانستان با تایید این خبر گفت که این انفجار امروز در منطقه دشت سلیمان شهرستان کجران ولایت دایکندی، رخ داده‌است.

«گل‌آقا سجادی» سخنگوی فرماندهی پلیس دایکندی نیز درباره این انفجار گفت: این واقعه حوالی ساعت 9:00 قبل از ظهر امروز (سه‌شنبه، 8 مهر) در روستای «کاریز» شهرستان کجران رخ داده است.

وی افزود: این انفجار 14 کشته بر جای گذاشت که شامل هفت زن، پنج کودک و دو مرد می‌شوند. به گفته‌ او، در این انفجار سه کودک نیز زخمی شده‌اند.

سخنگوی فرماندهی پلیس دایکندی گفت این رویداد ناشی از برخورد یک خودرو با یک حلقه مین کنارجاده‌ای بوده است.

به گفته‌ وی ، این خودرو 17 سرنشین داشته و از روستای کاریز به سمت مرکز شهرستان کجران در حرکت بوده است.

تاکنون شخص یا گروهی مسئولیت این انفجار را بر عهده نگرفته است اما طارق آرین سخنگوی وزارت کشور افغانستان گفته است که چنین اقداماتی نشان‌دهنده دوام جنایات طالبان علیه مردم افغانستان است.

به گفته وی، طالبان با اعمال تروریستی خود در طول 6 ماه گذشته حدود 3500 غیرنظامی افغان را کشته و زخمی کرده‌اند.



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