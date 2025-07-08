اینفوگرافی | حَنظله بن اسعد شبامی؛ قاری قرآن در کشاکش جنگ

خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا: حنظله بن اسعد شبامی، از شیعیان سرشناس، شجاع و فصیح کوفه بود و قرآن را نیکو تلاوت می‌کرد. روز عاشورا خطاب به سپاه کوفه آیاتی درباره سرنوشت قوم نوح، عاد و ثمود تلاوت ‌کرد و آنان را به عذاب الهی هشدار داد. امام حسین(ع) فرمود: «خدا تو را رحمت کند؛ اینان از همان لحظه که دعوت حق را نپذیرفتند، مستحق عذاب شدند». حنظله پس از رخصت گرفتن از امام، دلاورانه به میدان رفت، بیست تن از دشمنان را به هلاکت رساند و سرانجام به مقام رفیع شهادت نائل گشت.





