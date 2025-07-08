به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در جریان مراسم عزاداری یازدهم محرم، خودرویی در کشمیر هند دیده شد که با تصاویر آیت‌الله خامنه‌ای، سردار قاسم سلیمانی و سید حسن نصرالله تزئین شده بود. همچنین در دیگر مراسم عزاداری محرم نیز تصاویر رهبر انقلاب در دستان اهالی کشمیر دیده شد. هزاران نفر از شیعیان عزادار در این مراسم شرکت کردند تا شهادت امام حسین(ع) را گرامی بدارند. پلیس ایالت جامو و کشمیر روز شنبه علیه چند تن از شرکت‌کنندگان، به‌دلیل در دست داشتن بنرهایی با تصویر سید حسن نصرالله پرونده قضایی تشکیل داد. در پی تنش‌های فزاینده میان ایران و ایالات متحده، استفاده از تصاویر رهبران ایران و حزب‌الله و همچنین شعارهای حمایت از فلسطین در مراسم محرم کشمیر افزایش یافته است.

کد خبر: 1705946