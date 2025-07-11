اینفوگرافی | بشیر بن عمرو حَضرَمی؛ وفادار و پایبند به امام

خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا: بشیر بن عمرو حضرمی، از یاران وفادار امیرالمؤمنین(ع)، مردی شریف و دلاور و دارای فرزندانی شجاع بود. او در هنگام گفت‌وگوی امام حسین(ع) با عمر سعد در زمان آتش‌بس از فرصت استفاده کرد و به سپاه امام(ع) ملحق شد. شب عاشورا خبر اسارت پسرش در مرز ری به او رسید، ... امام(ع) برای آزاد کردن پسرش به او رخصت داد، اما او پاسخ داد: درندگان زنده ‌زنده‌ مرا بدرند اگر از تو جدا گردم و در این بی‌کسی تنهایت بگذارم و سپس سراغت را از کاروانیان بگیرم؛ نه نه، هرگز.





