گزارش تصویری | آئین اعطای ششمین دوره جایزه علمی و فناوری مصطفی(ص)

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ ️آیین اختتامیه ششمین دوره جایزه مصطفی(ص) شامگاه دوشنبه ۱۷ شهریور ۱۴۰۴ در تالار وحدت تهران با حضور حسین افشین معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش ینیان رئیسجمهور، علی اکبر صالحی؛ رئیس هیئتمدیره بنیاد علم و فناوری مصطفی (ص) و مهدی صفارینیا مدیر عامل بنیاد علم و فناوری برگزار شد. این مراسم همچنین میزبان محمداقبال چودری دبیرکل کمیته دائمی همکاریهای علم و فناوری کشورهای اسلامی (کامستک) و برگزیدگان این دوره و دانشمندان علم و فناوری جهان اسلام بوده است.
۱۸ شهریور ۱۴۰۴ - ۰۶:۴۵
کد خبر: 1725107
عکس: زهرا امیراحمدی
نظر شما