سازمان دانشجویان امامیه پاکستان با برگزاری تجمع اعتراضی در پردیس جامعه اردو گلشن، نسبت به تلاش برای محو نام امام حسین(ع) از فضای نمازخانه واکنش نشان داد.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سازمان دانشجویان امامیه پاکستان - واحد جامعه اردو گلشن – نسبت به بی‌حرمتی به مقدسات اعتراض کردند.

در اقدامی در پردیس جامعه اردو گلشن رخ داد که در آن حرمت فضای نمازخانه نقض و عناصری برای محو نام مقدس امام حسین(ع) تحرکاتی انجام دادند.

سازمان دانشجویان امامیه در پاسخ، حرکت اعتراضی مسالمت‌آمیز برگزار کرد و نسبت به این بی‌حرمتی واکنش نشان داد.

واحد امامیه از مدیریت درخواست کرد تا تحقیقات کاملی در مورد این حادثه انجام دهد و علیه مسببان این اهانت اقدام کند و از وقوع این اقدامات در آینده جلوگیری نماید.