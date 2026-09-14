«عمر مختار»، شیر صحرای لیبی

عمر مختار، رهبر جنبش مقاومت مردم لیبی و از برجسته‌ترین چهره‌های مبارزه ضد استعماری در جهان اسلام، نزدیک به دو دهه نبرد علیه اشغالگران ایتالیایی را رهبری کرد. او پس از زخمی و اسیر شدن در نبردی در منطقه سلنطه، در دادگاهی نظامی به دستور حکومت استعماری ایتالیا به اعدام محکوم شد و سرانجام در ۱۶ سپتامبر ۱۹۳۱ در اردوگاه سلوق در نزدیکی بنغازی، به دست نیروهای استعمارگر ایتالیا و تحت فرماندهی ژنرال Rodolfo Graziani به دار آویخته شد. عمر مختار که به «شیر صحرا» شهرت داشت، پس از شهادت به نماد مقاومت، آزادی‌خواهی و مبارزه با استعمار در جهان عرب و اسلام تبدیل شد.

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