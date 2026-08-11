تولیت حرم مطهر شاهچراغ(ع) گفت: استکبارستیزی، باوری زیرساختی و تقابلی از ولایت الله در مقابل ولایت طاغوت است و به اسلام و اصل توحید بر می‌گردد.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع)ـابنا از فارس، حجت الاسلام والمسلمین ابراهیم کلانتری در ابتدای نشست صد و سی و چهارم از سلسله مباحث «جهاد تبیین» و جلسه چهاردهم از مبحث «بررسی ابعاد مختلف جنگ رمضان» با بیان اینکه هم‌اکنون نیز جنگ ایران و آمریکا، در جریان است، به تقابل ماهیتی اسلام و استکبار، اشاره کرد و گفت: کسی تصور نکند که جنگ خاتمه یافته و خیالمان راحت باشد. جنگ با آمریکای مستکبر که همچون فرعون با صدای بلند اعلام می‌کند «أَنَا رَبُّکُمُ الْأَعْلی» و خود را قدرتمندترین کشور جهان و صاحب بزرگترین ارتش و مخرب‌ترین بمب‌ها معرفی می‌کند، یک جنگ وجودی است. وقتی طرف مقابل ما چنین ذهنیتی دارد، نباید تصور کنیم اگر قرارداد و تفاهم نامه ای منعقد شد، جنگ خاتمه پیدا می‌کند. جنگ بین استکبار و استضعاف، یک جنگ وجودی است. جنگ وجودی یعنی این که هم مستضعف و هم مستکبر، هر کدام تلاش می‌کنند بر کره زمین غالب شوند.

استاد دانشگاه تهران، با اشاره به مذاکرات در جریان بین تهران و مسقط بر سر تعیین ترتیبات عبور و مرور کشتی‌ها در تنگه هرمز، گفت: نباید تصور کرد اگر کشورهای ایران و عمان بر سر ترتیبات عبور و مرور کشتی‌ها در تنگه هرمز به توافقی برسند، قضیه تمام می‌شود. این که حتی خود آمریکایی‌ها هم اعلام می‌کنند، این مرحله موقتاً تمام می‌شود، بیانگر همین نکته است که این جنگ، جنگی وجودی و هویتی است و ادامه دارد.

رئیس انجمن علمی انقلاب اسلامی، استکبارستیزی و خارج شدن از زیر یوغ استکبار را یکی از مولفه‌های اصلی انقلاب اسلامی دانست و گفت: وقتی بیانات معمار کبیر انقلاب اسلامی؛ امام خمینی(رضوان الله علیه) را بررسی می‌کنیم، متوجه می‌شویم که ایشان از ۱۵ سال قبل از پیروزی انقلاب، یعنی از سال ۱۳۴۲ علی الدوام خطر آمریکا را گوشزد کردند و تا آخرین لحظات حیات پربرکت خویش، خطر این رژیم را به صورت مستمر، متذکر می‌شدند. البته ایشان در سال ۱۳۲۳، حدود بیست سال قبل از اینکه اولین جرقه انقلاب زده شود، در کتاب «کشف الاسرار» خطر غرب‌زدگی و رفتن زیر یوغ استکبار و استعمار غرب را مورد بحث قرار داده بودند، و اهتمام به این موضوع، جزو متن اصلی انقلاب قرار گرفته است.

وی، ادامه داد: قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، رژیم پهلوی با همه جود تلاش می‌کرد تا آمریکا حاکم بر ایران باشد. آمریکایی‌ها، ایران را جزیره ثبات و ژاندارم منطقه می‌دانستند و تسلط خود بر ایران را سرمنشاء نفوذ بر تمام خاورمیانه قلمداد می‌کردند.

تولیت آستان مقدس، به چرایی تقابل بین انقلاب اسلامی و استکبار اشاره کرد و گفت: ریشه اصلی این تقابل در ماهیت ضد استکباری قرآن کریم و سنت معتبر اسلام است:«وَلَا تَرْکَنُوا إِلَی الَّذِینَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّکُمُ النَّارُ وَمَا لَکُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِیَاءَ ثُمَّ لَا تُنْصَرُون»؛ «و بر ظالمان تکیه ننمایید، که موجب می‌شود آتش شما را فرا گیرد؛ و در آن حال، هیچ ولیّ و سرپرستی جز خدا نخواهید داشت؛ و یاری نمی‌شوید»(سوره مبارکه هود آیه ۱۱۳).

وی، خاطرنشان کرد: استکبارستیزی، باوری زیرساختی و تقابلی از ولایت الله در مقابل ولایت طاغوت است و به اسلام و اصل توحید بر می‌گردد.

حجت الاسلام والمسلمین کلانتری، گفت: خوی استکباری دشمن در همین ایّام جنگ رمضان خود را نشان داد و زمانی که در حال مذاکره با آن‌ها بودیم، مورد حمله دشمن آمریکایی صهیونی قرار گرفتیم و رسما اعلام کردند که می‌خواهند تمدن ایران را از بین ببرند. آن‌ها در جنگ تحمیلی سوّم، علاوه بر شهادت بالاترین مقام کشور، بسیاری از فرماندهان عالی رتبه نظامی و حتی کودکان و دانش‌آموزان بی‌گناه را به شهادت رساندند و مدارس، منازل مسکونی، بیمارستان‌ها و باشگاه‌های ورزشی را مورد هدف قرار دادند و در جنایات خود هیچ حد و مرزی قائل نشدند. در واکنش به کسانی که در کمال تعجب، اکنون نیز آمریکا را دشمن نمی‌نامند و در خواب غفلت قرار دارند، باید پرسید آمریکا چه جنایت دیگری باید انجام دهد، تا دشمنی او اثبات گردد؟!

استاد دانشگاه تهران در ادامه به مخاطرات غرب‌زدگی، اشاره کرد و گفت: خطری که غرب‌زدگی برای کشور دارد، آمریکا، رژیم صهیونیستی و احزاب تروریستی همچنون کومله و دموکرات، به آن اندازه ندارند. غرب‌زدگی مثل موریانه‌ای است که در تنه درختی تنومند آرام آرام نفوذ می‌کند تا زمانی که او را ریشه‌کن کند. زمانی که مهره های غرب‌زده و نوکر و نوچه‌های دشمن و جیره خواران زبان‌دراز استکبار در کشورمان حضور دارند و ریشه حل مشکلات را در غرب جستجو می کنند، دشمنی آمریکا و صهیونیسم بین الملل مفهوم پیدا می‌کند. آن زمان، موشک و بمباران دشمن هم اثرگذار است.

حجت الاسلام والمسلمین کلانتری، به ویژگی‌های انسان غرب‌زده اشاره کرد و گفت: انسان غرب زده در مقابل استکبار خود را تهی می‌داند و ربّکم الاعلیِ او را کاملاً می‌پذیرد و نه فقط خود بلکه کشور، ملّت و ایمان و خود را خالی می‌بیند. حتی در معرفی خود هم به دانشمند غربی رجوع می‌کند. جلال آل احمد در کتاب «غرب‌زدگی» می‌نویسد:«آدم غرب‌زده حتی خود را هم از زبان شرق‌شناسان(غربی) می‌شناسد! خودش را شیئی فرض کرده و زیر میکروسکوپ شرق‌شناس قرار داده است و به آنچه که او می‌بیند تکیه می‌کند نه به آنچه خودش هست و احساس می‌کند و می‌بیند و تجربه می‌کند! این زشت‌ترین تظاهر غرب زدگی‌ست! خودت را هیچ بدانی و هیچ بینگاری، و اعتماد به نفس و به گوش و دید خود را از دست بدهی، و اختیار همه حواسّ خود را بدهی به دست هر قلم به دست درمانده ای که به عنوان شرق‌شناس کلامی گفته یا نوشته ...».

رئیس انجمن علمی انقلاب اسلامی، اظهار کرد: متأسفانه بسیاری از ما شرقی‌ها، شرق‌شناسی را از غربی‌های شرق‌شناس آموخته ایم. برای شناخت شرق به کسانی مثل تئودور نولدکه؛ آلمانی یا ایگْناس گُلدْزیهِر مجارستانی و امثال این‌ها که کتاب‌های شرق‌شناسی را نوشته‌اند، رجوع می‌کنیم. به اعتقاد آنها شرق یعنی وحشی‌گری، بربریت و برادرکشی و ما هم آن را باور می‌کنیم چون دچار غرب‌زدگی شده‌ایم. دلیل اینکه خبرگزاری‌های مطرح غربی، خبر، تصویر و گزارشی از پیاده‌روی میلیونی اربعین منعکس نمی‌کنند، این است که این پیاده‌روی عظیم در شرق اتفاق افتاده و با روایت آن‌ها از شرق مغایرت دارد. حضور بیش از ۲۰ میلیون انسان در کمال برادری و صمیمیت درکنار یکدیگر در شرق عالم، نشان‌دهنده ‌تمدن است و با ایده شرق‌شناسی آن‌ها که مردم شرق را وحشی می دانند، سازگاری ندارد. اگر بخواهند واقعیت‌های این‌گونه مراسمات را منعکس کنند، تمام آن بافته‌های آنها پنبه می‌شود. در مراسم تشییع امام شهید(رضوان الله علیه) که خبرنگاران خارجی حضور داشتند از سیل حضور میلیونی مردم حیرت‌زده شدند؛ زیرا آنچه را که درباره ایران شنیده بودند، به گونه‌ای دیگر مشاهده کردند.

حجت الاسلام والمسلمین کلانتری، در ادامه به جنبه‌های دیگری از آفت غرب‌زدگی اشاره کرد و گفت: انسان غرب‌زده خود را بی‌ارزش تصور می‌کند، نه می‌شنود و نه می‌بیند. به تعبیر مرحوم جلال آل احمد، او وبا زده و سن زده است. انسان غرب‌زده می‌گوید اگر ما بخواهیم در مقابل آمریکا قرار بگیریم، اجازه توسعه از ما گرفته می‌شود. به اعتقاد این گونه افراد، آمریکا اصل است و اگر ما بخواهیم به جایی برسیم باید از او اجازه بگیریم!. علی‌رغم اینکه تمام دنیا، حتی متفکران و سیاستمداران غربی اعلام می‌کنند که هژمونی آمریکا و این بت، شکسته شده و ترامپ شکست خورده است؛ ولی این قبیل افراد غرب‌زده در کشور، هنوز این موضوع را باور ندارند و توسعه را در گرو تعامل با آمریکا می دانند. توسعه‌ای که از نگاه غرب، نه پیشرفت، بلکه ولنگاری، پشت کردن به دین و زیر پا گذاشتن سنت‌ها است.

تولیت آستان مقدس، به سرنوشت برخی کشورهای واداده و تسلیم در برابر آمریکا، اشاره کرد و گفت: کشورهایی مثل لیبی، سوریه، عراق و خیلی از کشورهای دیگر که در مقابل آمریکا مقاومت و ایستادگی نکردند و همه چیز خود را تحویل دادند، آیا به توسعه رسیدند؟ در همین ماه گذشته کشور عراق نتوانست حقوق کارمندان خود را پرداخت کند چون پول نفت آنها پس از فروش توسط آمریکا، در وزارت خزانه‌داری آمریکا واریز می‌شود. در زلزله کشور ونزوئلا که اخیراً اتفاق افتاد و چندین هزار نفر از بین رفتند، چرا علی‌رغم فروش چندین میلیارد بشکه نفت آنها توسط آمریکا، درآمد و عایدی برای بازسازی این خسارت‌ها پرداخت نشد؟ اینگونه توسعه ای که در ذهن گروهی از غرب‌زده‌ها است، نوعی بدبختی و عقب ماندگی است. اتفاقاً کشورهایی که در مقابل آمریکا، محکم قرار گرفتند، به پیشرفت بومی خود رسیدند. قدرت‌های امروز دنیا نظیر چین، روسیه و هند، دوران مبارزاتی سختی را طی کردند تا به توسعه بومی رسیدند.

رئیس انجمن علمی انقلاب اسلامی، درباره رسوخ فرهنگ غرب در ایران قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، گفت: امام خمینی(قدس سره)، درباره آفت غرب‌زدگی فرمودند:«ما را از خودمان به کلی تهی کرده بودند. باید ما - نه ما تنها- شرق باید، شرق که خودش را که گم کرده پیدا کند. این‌ها با تبلیغات خودشان ما را همچو به غرب برگرداندند و غرب‌زده کردند که همه چیز خودمان و همه مفاخر خودمان یادمان رفت. برای خودمان دیگر چیزی قائل نیستیم. این ننگ را ما کجا باید ببریم که اهالی یک کشوری، افرادی که از همین مملکت است، اینجا زاییده شده و اینجا پرورش پیدا کرده، حالا که مملکت ما و ملت ما، قدرت آمریکا را در اینجا شکست داده است باز روابط با آمریکا دارند که آمریکا را برگردانند. ما این ننگ را باید کجا ببریم این شکایت را پیش کی بکنیم»(برگرفته از کتاب «دیدگاه‌های فرهنگی امام خمینی(ره)» نوشته کبری اسدی مقدم).امام خمینی(قدس سره) در سالگرد ۱۵خرداد ۱۳۵۸ فرمودند: «ای غربزده ها! ای اجنبی زده ها! ای انسان‌های میان تهی! ای انسان های بی محتوا! به خود آیید همه چیز خودتان را غربی نکنید».

تولیت آستان مقدس، با بیان اینکه غرب، فعلِ نمی‌توانم را به خورد همه ما چه باسواد و چه بی‌سواد داد، گفت: وقتی انسان به باور نمی‌توانم رسید، درباره خودش هم منتظر نظر دیگران است و حتی وقتی احساس کند که خلاف واقع می‌گوید، حرف او را توجیه می‌کند. غرب‌زدگی، آنقدر آفت بزرگی است، تا جایی‌که امام خمینی(رضوان الله علیه) درباره آن، اینگونه می‌فرمایند: «من التماس می‌کنم؛ من دست ملّت ایران را می‌بوسم، این غرب زدگان را کنار بگذارید».

رئیس انجمن علمی انقلاب اسلامی، گفت: شاید در اوایل انقلاب، کسی عظمت ملّت را نمی‌دانست و هنوز بینش تمدنی «ما می‌توانیم» به وجود نیامده بود. شاید در آن زمان هنوز کسی موشک ایرانی، ماهواره ایرانی، پهپاد و خیبرشکن ایرانی را ندیده بود، لذا در آن موقع شاید برای عده ای قابل توجیه بود که ما مجبوریم با آمریکا کنار بیاییم، ولی امروز این صحبت‌ها قابل توجیه نیست. آن موقع، گروهی تصور می‌کردند که آمریکا دوست ما هست و باید با آنها سازش داشته باشیم، ولی امروز که آن‌ها با صدای رسا فریاد می‌زنند که می‌خواهیم ریشه‌ی شما را بخشکانیم، دیگر این رذالت و دشمنی آمریکا باید برای همه ما اثبات شده باشد.

تولیت آستان مقدس احمدی و محمدی علیهماالسلام، با ابراز تأسف از وجود برخی جریان‌ها و اندیشه‌های غرب‌زده در کشور، گفت: نگاه به غرب و غربی‌شدن، آفت بزرگی است که متأسفانه در کشور ما وجود دارد. کتاب‌ها و رساله‌های علمی زیادی درباره غرب‌زدگی نوشته شده که لازم است همگان مطالعه کنند تا هم غرب را بشناسند و هم برای دیگران تشریح کنند. غربی‌هایی که در جنگ‌های خود از جمله در جنگ جهانی اول، ۵۰ میلیون انسان را قتل عام کردند، شرقی‌ها را آدم‌کش و وحشی خطاب می‌کنند!. آیا ما وحشی هستیم یا شما که برای انسانیت، هیچ ارزشی قائل نیستید و ده ها هزار انسان بی‌گناه را در غزه، رژیم صهیونیستی تکه پاره کرد و شما اجازه ندادید قطعنامه ای در شورای امنیت سازمان ملل برای توقف جنگ در غزه صادر شود. این گونه مسائل باید تشریح و تبیین شود و خطر و آفت غرب‌زدگی برای همگان آشکار گردد. اگر تفکر و جریان غرب‌زدگی از کشور رخت بربندد، نه آمریکا، نه اسرائیل و نه هیچ کشور دیگری نمی‌تواند هیچ غلطی بکند. ولی اگر بساط آن ‌در کشور همچنان باقی بماند، دشمنان همچنان از همین مسیر و جریان به عنوان لشکر پیاده خود، سوءاستفاده می‌کنند و به کشور آسیب می‌رسانند.