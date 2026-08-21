ادای احترام قالیباف به شهدای مقاومت و رئیسعلی دلواری

محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، در جریان سفر هیأت پارلمانی ایران به عراق، با حضور در قبرستان وادیالسلام نجف اشرف، بر مزار شهید ابومهدی المهندس حاضر شد و با جمعی از رزمندگان و فرماندهان جبهه مقاومت عراق و حشدالشعبی دیدار کرد. وی همچنین از خانوادههای شهدا و جانبازان جبهه مقاومت که در جریان حملات اخیر به پایگاههای حشدالشعبی به شهادت رسیده یا جانباز شدهاند، تقدیر کرد و با حضور بر مزار سردار ملی ایران، رئیسعلی دلواری، به مقام این مبارز تنگستانی ادای احترام کرد.
۳۰ مرداد ۱۴۰۵ - ۲۱:۰۳
کد مطلب: 1855405
عکس: ملکپور - حسینی
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