مراسم رونمایی از مجموعه کتاب‌های «یادداشت‌های غزه» با عنوان‌های «بارقه امید» و «رفح» در نشست اصلی کمیسیون فرهنگی و اجتماعی هیئت دولت چهاردهم با حضور جمعی از مسئولان دولت، مدیران فرهنگی، نویسندگان و مترجمان این آثار در مرکز آفرینش‌های فرهنگی هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برگزار شد. کتاب «یادداشت‌های غزه: بارقه امید» نوشته جو ساکو و با ترجمه حسین ابوالقاسمی است و در قالب مجموعه‌ای از روایت‌های تصویری، مخاطب را با بخشی از واقعیت‌های زندگی مردم غزه آشنا می‌کند.

کد مطلب: 1856169